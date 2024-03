5 cose da fare a Como e dintorni nel primo weekend di primavera

Primo fine settimana di con il meteo che promette però sole e pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo penultimo weekend di marzo. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

Sabato 23 e domenica 24 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: 750 luoghi in 400 città saranno visitabili a contributo libero in tutta Italia. In Lombardia saranno 129 i beni che apriranno le loro porte in 51 comuni grazie ai Volontari delle 17 Delegazioni, degli 8 Gruppi FAI e dei 16 Gruppi FAI Giovani attivi in tutta la regione (elenco dei luoghi e modalità di partecipazione, consultabili su www.giornatefai.it). Oltre Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro, quest'anno l'attenzione a Como è puntata sul Teatro Sociale . Continua

Torna lo spettacolo di Opera Education che ha debuttato nel 2020 con lo scopo di far appassionare e avvicinare al teatro, alla musica, al mondo dell’opera lirica giovani spettatori di fasce d’età sempre più eterogenee e complesse, attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e coinvolgendo i beniamini o compositori contemporanei a loro vicini. Opera crime. Delitto all’opera, concepito da Enrico Melozzi e dal suo team creativo, ed ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, andrà in scena con una doppia replica sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como, venerdì 22 marzo, alle ore 20.30 e 22.00, precedute da una recita per gli istituti superiori giovedì 21 marzo, alle ore 11.00 . Continua

3 . Bocca mia taci

Francesco De Carlo è diventato in breve tempo un star del web e presto anche dei club e dei teatri italiani dove porta il suo spettacolo. Un tour che il 22 marzo lo consegna anche a Como allo Spazio Gloria con il suo show Bocca mia taci. "Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna, lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione oscena. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: “Bocca mia taci!”. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce o bestemmie rimanessero in quella sua bocca sdentata, invece di liberarsi nell’aria. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro. Questa storia, completamente inventata, mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno, ti fa lanciare pollame. E la paura di offendere qualcuno, divinità comprese, non può limitare la libertà d’espressione. Bocca mia taci è il mio nuovo spettacolo di stand up. È un po’ sporco e pertanto è sconsigliato ai minori di 16 anni". Continua

4 . Sister Act

Sister Act Il Musical è di nuovo in tour 2023, dopo il trionfo al botteghino nella Stagione 22/23. Uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni, sinonimo di evasione e divertimento. Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è l’otto volte Premio Oscar Alan Menken (considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical). Alan ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Continua

5 . Wine Boat

Il 24 e 25 marzo arriva la prima edizione del “Wine Boat Festival” Lugano 2024. Un progetto in collaborazione con la Società di Navigazione Lugano, che sarà la prima edizione di un evento che andrà ad ampliarsi negli anni avvenire, come appuntamento annuale. I partecipanti alla prima edizione sono aziende di spicco nel mondo del vino internazionale provenienti da diversi paesi europei di zone vitivinicole di grande storia e prestigio, il visitatore potrà parlare e conoscere direttamente i produttori provenienti, sia dalla nostra regione del Ticino che dalla Francia, Spania, Slovenia e tantissime altre regioni d’Italia. I vini in degustazione saranno oltre 200 etichette, in più vi sarà anche la parte di espositori del settore food ed altri partner in categoria. Continua