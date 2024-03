Sister Act, il musical debutta al Teatro Sociale di Como 

Sister Act Il Musical è di nuovo in tour 2023, dopo il trionfo al botteghino nella Stagione 22/23. Uno spettacolo che continua a far divertire intere generazioni, sinonimo di evasione e divertimento.

Il musical è tratto dall’omonimo film del ’92 che consacrò Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. A firmare le musiche originali è l’otto volte Premio Oscar Alan Menken (considerato uno dei più celebri compositori di soundtrack e musical). Alan ha ricreato le roventi atmosfere musicali di quegli anni spaziando dal soul al funk fino alle più celebri hit della disco e facendo di Sister Act una frizzante commedia musicale. Nel 2011 ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui quella come ‘Miglior Musical’. Riscatto, sorellanza, comunità, sogni, accoglienza, inclusione, onestà, vocazione e tolleranza. Mai come oggi, i valori di cui parla Sister Act, sono necessari e Fondamentali, in un momento storico che trova tutti noi provati da enormi difficoltà ancora non risolte.

Scritto da Cheri Steinkellner & Bill Steinkellner

Testi Glenn Slater

Musiche Alan Menken

Traduzione e adattamento e versi italiani Franco Travaglio

Regia Chiara Noschese

Coreografie Nadia Scherani

Direzione musicale Andrea Calandrini

Supervisione musicale Simone Manfredini

Scene Lele Moreschi

Costumi Ivan Stefanutti

Produzione Stage Entertainment Matteo Forte & Dan Hinde

Presenting Partner Italiana Assicurazioni

in collaborazione con MyNina Spettacoli

