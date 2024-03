Che tempo farà nel primo weekend di primavera

Il veloce fronte che lunedì ha attraversato molte delle nostre regioni da nord a sud si soffermerà nella giornata di martedì su tratti delle regioni meridionali, dando luogo alle ultime piogge. Nel frattempo l'anticiclone tornerà ad estendersi dall'Europa sudoccidentale verso il Mediterraneo centrale e l'Italia, ripristinando condizioni di tempo stabile a partire dalle regioni dell'Italia centro-settentrionale, con temperature in aumento. Si aprirà così una fase soleggiata che ben presto accomunerà tutta Italia, con un gradevole clima primaverile, anche se non sembra essere duratura. Tra giovedì sera e venerdì, infatti, un nuovo fronte in discesa dal Nord Europa tenterà di indebolire l'anticiclone e scorrerà velocemente lungo lo Stivale. Ecco nel dettaglio il tempo previsto per il primo weekend di primavera a Como.

Venerdì 22 marzo

Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2925m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Sabato 23 marzo

nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2444m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Domenica 24 marzo

bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1467m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.