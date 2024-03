A Teatro con il cellulare acceso: il finale lo sceglie il pubblico

Torna lo spettacolo di Opera Education che ha debuttato nel 2020 con lo scopo di far appassionare e avvicinare al teatro, alla musica, al mondo dell’opera lirica giovani spettatori di fasce d’età sempre più eterogenee e complesse, attraverso l’utilizzo di nuovi linguaggi e coinvolgendo i beniamini o compositori contemporanei a loro vicini. Opera crime. Delitto all’opera, concepito da Enrico Melozzi e dal suo team creativo, ed ispirato a Rigoletto di Giuseppe Verdi, andrà in scena con una doppia replica sul palcoscenico del Teatro Sociale di Como, venerdì 22 marzo, alle ore 20.30 e 22.00, precedute da una recita per gli istituti superiori giovedì 21 marzo, alle ore 11.00



Della durata di 60 minuti circa, lo spettacolo si svolge in palcoscenico, dove i partecipanti potranno aggirarsi sul ‘luogo del delitto’ ed investigare, interrogare i personaggi, apprendere da loro la trama, guidati da un’app sullo smartphone, che fornisce indizi o modalità per procedere nell’indagine e scovare il colpevole.

Essere un po’ Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple o immedesimarsi in tanti detective, scolpiti nella memoria grazie a celebri serie televisive o pellicole cinematografiche, è un’illusione, che rende l’esperienza teatrale attuale e meta-teatrale, immersiva, sicuramente senza precedenti, nuova.

Sarà proprio il pubblico a condurre le indagini e a determinare il finale di uno spettacolo musicale interattivo, unico nel suo genere.

Il linguaggio musicale di questo spettacolo parte da Rigoletto di Giuseppe Verdi e arriva a un linguaggio contemporaneo, anche elettronico, ma con le radici ben salde nella tradizione operistica. Come ogni progetto, all’interno della vasta gamma di Opera Education, vi sono laboratori per gli istituti superiori per preparare alla fruizione dello spettacolo, fornendo tutto quel contesto storico e musicale, imprescindibile per apprezzare l’idea, gli arrangiamenti e l’elaborazione di Enrico Melozzi. Federica Livi ricopre il ruolo di Gilda, Vincenzo Spinelli del Duca di Mantova, Francesco Auriemma sarà Rigoletto.



...sembrava una replica come tutte le altre, ma quella notte i personaggi si ribellarono al proprio autore dando vita ad una nuova musica, ad una nuova opera. Chi avrà ucciso veramente Gilda? sarà il pubblico a scoprirlo e a decidere il finale di uno spettacolo musicale interattivo, unico nel suo genere...



ABBONAMENTO UNDER30

Per i giovani dai 18 ai 30 anni il Teatro Sociale di Como ha creato l’Abbonamento Under30, selezionando 6 spettacoli di diversi generi, ciascuno legato poi a serate create ad hoc, come giochi, aftershow, aperitivi, approfondimenti, ecc, in collaborazione con associazioni giovanili del territorio, alle quali è legata ciascuna serata in abbonamento. Il penultimo appuntamento in abbonamento, in programma venerdì 22 marzo, sarà in compagnia di SFM srl e sarà dedicato ovviamente a degli enigmi, in tema con la serata.

I giovani abbonati potranno prendere il mistero e la suspence di Cluedo e catapultarsi nelle stanze del Teatro: a partire dalle ore 20 fino alle 21.45 potranno vivere il famoso gioco da tavolo nella vita reale! I partecipanti, infatti, dovranno smascherare l’assassino analizzando accuratamente tutti gli indizi che troveranno nelle varie stanze del percorso. Il tema del delitto sarà Rigoletto! La storia e i personaggi saranno legati ai protagonisti dello spettacolo a cui assisteranno poi dalle 22 sul palco del Teatro.