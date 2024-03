Bocca mia taci, Francesco De Carlo in scena a Como

Francesco De Carlo è diventato in breve tempo un star del web e presto anche dei club e dei teatri italiani dove porta il suo spettacolo. Un tour che il 22 marzo lo consegna anche a Como allo Spazio Gloria con il suo show Bocca mia taci.

"Quando facevo arrabbiare troppo mia nonna, lei minacciava violenza col pugno chiuso, digrignava i denti e si metteva una mano sul muso, a soffocare un’imprecazione oscena. E poi dopo aver buttato un occhio al cielo mormorava: “Bocca mia taci!”. Mi sono sempre chiesto quale espressione tacesse ogni volta, quali parole, minacce o bestemmie rimanessero in quella sua bocca sdentata, invece di liberarsi nell’aria. E col tempo presi a sfidare quella sua capacità di controllo, con marachelle sempre più gravi. Fino a quando un giorno prese una gallina dal cortile e me la tirò contro. Questa storia, completamente inventata, mi ha insegnato che tenersi tutto dentro non fa bene: ti fa stare male, ti fa salire il veleno, ti fa lanciare pollame. E la paura di offendere qualcuno, divinità comprese, non può limitare la libertà d’espressione. Bocca mia taci è il mio nuovo spettacolo di stand up. È un po’ sporco e pertanto è sconsigliato ai minori di 16 anni".

Più che un monologo, una marachella.

Ingresso Intero € 20,00 + ddp e comm.serv.

