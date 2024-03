Arriva il Wine Boat Festival, tutto il programma

Indirizzo non disponibile

Il 24 e 25 marzo arriva la prima edizione del “Wine Boat Festival” Lugano 2024. Un progetto in collaborazione con la Società di Navigazione Lugano, che sarà la prima edizione di un evento che andrà ad ampliarsi negli anni avvenire, come appuntamento annuale.

I partecipanti alla prima edizione sono aziende di spicco nel mondo del vino internazionale provenienti da diversi paesi europei di zone vitivinicole di grande storia e prestigio, il visitatore potrà parlare e conoscere direttamente i produttori provenienti, sia dalla nostra regione del Ticino che dalla Francia, Spania, Slovenia e tantissime altre regioni d’Italia. I vini in degustazione saranno oltre 200 etichette, in più vi sarà anche la parte di espositori del settore food ed altri partner in categoria.

Lugano Wine Boat Festival vuole dare un valore aggiunto alla città ed ai suoi cittadini, senza pero perdere il focus nel poter dare la possibilità alle aziende di sviluppare ed ampliare il mercato svizzero. Il progetto vuole coinvolgere tutti gli appassionati, amateur, curiosi e i professionisti del settore dalla ristorazione alla distribuzione, coinvolgendo anche le attività in città come i negozianti e le strutture ricettive.

Viviamo in una città bellissima adatta ad accogliere visitatori provenienti da tutto il mondo, il lago, le montagne e il buon gusto sono il nostro biglietto da visita, è arrivato il momento di far conoscere Lugano al mondo del vino internazionale!