Le 10 migliori idee per l'ultimo weekend d'agosto: cosa fare in città e sul Lago di Como

1 . Whisly Week

Sul lago di Como arriva la Whisky Week. Il team di Whisky Club Italia organizzaproprio a Como il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno come protagnista il Whisky e i distillati provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia, i migliori insomma. Sarà un vero e proprio tour in tante città italiane ma il debutto è a Como che, per la gioia degli appassionati di distillati e non solo, vedrà coinvolti molti bar e ristoranti nell'ultima settimana di agosto. La settimana del Whisky inizia mercoledì 25 agosto e si conclude in grande stile domenica 29 agosto a Villa Revel Parravicini. In questa splendida location dalle 12 alle 22 ci saranno banchetti di degustazione ma anche aree per mangiare che faranno orario continuato fino alle 21. Immancabile l'angolo 035 Cigar Club dove i piu' esperti potranno cercare l'abbinamento perfetto tra sigari e Whisky diversi. Le iniziative sono davvero tante quindi vi invitiamo a scoprirle sul sito ufficiale dell'evento, dove troverete il programma di tutta la settimana a Como e dintorni. Continua.

2 . Miniartextil al Broletto

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista a partire giovedì 15 luglio alle ore 18,30. Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). Indispensabile il green pass. Continua.

3 . Zelbio Cult

Torna anche quest'anno Zelbio Cult con la sua formula ormai collaudata: in presenza, su prenotazione, tutti i sabati di luglio e agosto. Anche per l'edizione 2021 sul palcoscenico salgono otto protagonisti della letteratura, dell’arte, dell’architettura, del giornalismo e della geopolitica, invitati a dialogare con Armando Besio e con il pubblico nel teatro comunale di Zelbio, splendido paesino a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi che guardano il nostro lago. Gli incontri saranno tutti dal vivo, come da tradizione, con l’accortezza del distanziamento delle sedute all’interno del teatro e, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it ciascun appuntamento. Sabato 28 agosto Luigi Mascheroni con Sconsigli di lettura

Classici da ricordare, bestseller da dimenticare. Un caustico libello controcorrente, “Libri. Non danno la felicità”, firmato dall’inviato culturale del “Giornale”, bibliofilo editore. Continua.

Con il green pass attivo, i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani, abbiamo scelto cinque locali. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo la cucina della tradizione. Continua.

5 . In agriturismo

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della ristorazione immersa nella natura. Dopo le trattorie del Lago di Como e i ristoranti fuori porta, ci siamo messi alla ricerca dei migliori agriturismi della provincia di Como. Ne abbiamo scelti 10, sapendo di non essere esaustivi ma certi comunque di offrire un'ampia selezione di ciò che proprone in questo senso il nostro territorio. Un piccolo viaggio per chi è alla ricerca di un piatto a chilometro zero, dove la qualità della materia prima è garantita da chi la produce. Ma soprattutto dove il rispetto per la terra è una regola inviolabile. Continua.

6 . Aperitivo con vista

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dagli assembramenti della città, vi proproniamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in promavera e in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.

7 . Dove fare un tuffo

Le giornate di sole sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque, a patto di immergersi, però, nei punti dove l'acqua è più bella e dove il paesaggio è più gradevole. I luoghi ideali non mancano. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicini a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, non sono così noti alla massa perché più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lago di Como godendosi una bella giornata balneare. Ecco, dunque, un elenco dei 10 posti più belli del lago dove fare il bagno, senza pretesa, però, di stilare una classifica. Quella sta a voi, fateci sapere cosa ne pensate. Continua.

8 . I borghi del Lago di Como

Luoghi incantevoli e spesso sconosciuti anche agli habituè del Lago di Como. Sperando che il maltempo possa offrire almeno un pomeriggio permettendo, possiamo pensare a una gita fuori città alla ricerca degli angoli più belli del nostro magico Lario. Ecco quindi una piccola guida per trascorrere questi giorni d'agosto alla scoperta di alcuni tra i borghi più suggestivi del lago di Como. Ne abbiamo scelti dieci per voi. Continua.