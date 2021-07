Zelbio Cult 2021, tutto il programma della rassegna

Torna anche quest'anno Zelbio Cult con la sua formula ormai collaudata: in presenza, su prenotazione, tutti i sabati di luglio e agosto. Anche per l'edizione 2021 sul palcoscenico salgono otto protagonisti della letteratura, dell’arte, dell’architettura, del giornalismo e della geopolitica, invitati a dialogare con Armando Besio e con il pubblico nel teatro comunale di Zelbio, splendido paesino a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi che guardano il nostro lago.

Gli incontri saranno tutti dal vivo, come da tradizione, con l’accortezza del distanziamento delle sedute all’interno del teatro e, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it per ciascun appuntamento.



Zelbio Cult, ormai lo conoscete, è un piccolo festival che si è affermato negli anni come un palcoscenico di incontri originali, colti e divertenti, che gioca con le contaminazioni, e raccoglie protagonisti del mondo culturale, mischiando generi e tematiche.

Zelbio Cult 2021

sabato 17 luglio

ELISA FUKSAS

“Ama e fai quello che vuoi”

La scoperta della fede nell’intenso memoir della regista e scrittrice romana. Dalla “dolce vita” al giorno del battesimo.



sabato 24 luglio

DARIO FABBRI

La Cina è troppo vicina?

La nuova geopolitica mondiale raccontata dal consigliere scientifico e coordinatore America della rivista “Limes”



sabato 31 luglio

PAOLO MILONE

“L’arte di legare le persone”

Quarant’anni di corpo a corpo con la follia nel sorprendente diario poetico di un medico psichiatra genovese



sabato 7 agosto

CHIARA GATTI, MARIO BOTTA

Amore e rivoluzione.

Anarchici, vegetariani, architetti e balabiott: da Monte Verità all’Accademia di Mendrisio, utopie concrete nel Cantone Ticino. Introduce Nicoletta Mongini, responsabile Cultura Fondazione Monte Verità di Ascona.



sabato 14 agosto

ANDREA VITALI

“Odisseo vs. Ulisse”

Nel settimo centenario della morte di Dante uno spettacolo inedito di teatro canzone letteratura scritto e interpretato da Vitali, trasposizione teatrale di Francesco Pellicini, con la partecipazione di Matteo Carassini e dei musicisti Max Peroni (chitarra e voce) e Fazio Armellini (fisarmonica)



sabato 21 agosto

FRANCESCO COSTA

“Questa è l’America”

Storie per capire il presente degli Stati Uniti e il nostro futuro. Reportage e podcast di un inviato speciale oltre i luoghi comuni, vicedirettore del giornale online “il Post”



sabato 28 agosto

LUIGI MASCHERONI

Sconsigli di lettura

Classici da ricordare, bestseller da dimenticare. Un caustico libello controcorrente, “Libri. Non danno la felicità”, firmato dall’inviato culturale del “Giornale”, bibliofilo editore

