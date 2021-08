Whisky Week sul lago di Como

Sul lago di Como arriva la Whisky Week. Il team di Whisky Club Italia organizzaproprio a Como il primo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno come protagnista il Whisky e i distillati provenienti da Scozia, Irlanda, Stati Uniti, Giappone e Italia, i migliori insomma.

Sarà un vero e proprio tour in tante città italiane ma il debutto è a Como che, per la gioia degli appassionati di distillati e non solo, vedrà coinvolti molti bar e ristoranti nell'ultima settimana di agosto. La settimana del Whisky inizia mercoledì 25 agosto e si conclude in grande stile domenica 29 agosto a Villa Revel Parravicini. In questa splendida location dalle 12 alle 22 ci saranno banchetti di degustazione ma anche aree per mangiare che faranno orario continuato fino alle 21. Immancabile l'angolo 035 Cigar Club dove i piu' esperti potranno cercare l'abbinamento perfetto tra sigari e Whisky diversi.

Le iniziative sono davvero tante quindi vi invitiamo a scoprirle sul sito ufficiale dell'evento, dove troverete il programma di tutta la settimana a Como e dintorni.

Il programma della giornata del 29 agosto

L’ingresso all’evento sarà consentito solo a chi ha pre-acquistato questo biglietto Whisky in VILLA che include accesso, bicchiere con tasca porta bicchiere. Il rispetto delle Covid-19 sarà garantito anche alla luce dei grandi spazi della Villa, al chiuso e all’aperto. Approfitta della promozione, pre-acquistando il pacchetto con 50 wtoken l’ingresso è gratuito. I wtoken, del valore di 1€, potranno essere utilizzati per l’acquisto di cibo, di cocktail, o per gli assaggi in abbinamento. I dram vengono serviti nella dose di 2cl, con un costo a partire da 2 wtoken.

I servizi

Banchi di assaggio di whisky, musica, cibo, divertimento, tanto relax, un po’ di fumo lento e qualche sorpresa. Dimentichiamo l’affollamento dei saloni fieristici; gli ampi spazi all’aperto della Villa, uniti alla possibilità di una salutare scampagnata in riva al lago, e a un servizio catering attivo In Villa dalle 12 alle 21, renderanno l’evento sicuro e family friendly. Le stazioni ferroviarie, a soli 10-15 minuti di camminata, permetteranno di raggiungere la location in treno partendo dalle principali città della Lombardia.

Whisky in Villa

Villa Revel Parravicini

Domenica 29 agosto 2021

Apertura dalle 12 alle 22

Catering attivo dalle 12 alle 21

Parcheggio Villa Olmo a 200 mt

Accesso dalla Passeggiata Lino Gelpi