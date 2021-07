Il Broletto riapre con Miniartextil

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista giovedì 15 luglio alle ore 18,30.

Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). La possibilità di accesso sarà contingentata in base alle presenze nel rispetto delle normative di prevenzione da Covid.

Il 18 luglio sarà invece l’ultimo giorno per poter visitare gli eventi espositivi alla Pinacoteca civica, al Padiglione ex Grossisti del Mercato coperto e a Villa Olmo.

Nel periodo di apertura della mostra al Broletto è prevista l’apertura di un punto di prima informazione turistica al piano terra, in appoggio agli Infopoint di via Albertolli e della stazione San Giovanni.