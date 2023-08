I 5 migliori appuntamenti del penultimo weekend d'agosto

Zelbio Cult festeggia la sua sedicesima edizione con una nuova immagine e confermando la sua formula ben riuscita che, dal 2008 porta a 800 metri di altezza, tra il lago e i monti di Como, le voci e le figure protagoniste del panorama culturale italiano e noti a livello internazionale. Zelbio Cult torna in scena con un nuovo logo, icona del legame con il territorio, e con un sito web rinnovato: punto di esplorazione e racconto del nuovo programma, e anche degli ospiti delle edizioni passate, e di raccolta di informazioni per chi vuole partecipare per la prima volta. Altra novità dell’edizione 2023: la registrazione delle serate da rivedere sul canale YouTube e l’apertura dei canali social, Facebook e Instagram, per raccontare e condividere tutti i momenti salienti e gli appuntamenti in programma. . Continua

5 . Aperitivo al tramonto

Nel 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici. Continua