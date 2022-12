Porlezza, quel paese affacciato sul Ceresio, luogo d'incanto e di bellezza. Le foto

Si è parlato del Natale a Como, della Città dei Balocchi a Cernobbio, ma forse non tutti sanno che in un altro piccolo ma meraviglioso paese in provincia di Como abitato da meno di 5000 persone quest'anno si è respirata davvero un'aria incantata, fatta di luci, di idee e eventi che senza sforare nell'eccesso hanno davvero reso quella che è l'atmosfera del Natale. ll lungo lago di Porlezza, affacciata sul Ceresio, si è acceso della magia del Natale con le Proiezioni Magiche Natalizie. Le illuminazioni delicate ma ben pensate hanno reso questo paese davvero speciale. Da non perdere, per chi magari nei prossimi giorni volesse fare un salto a Porlezza, la mostra dei Presepi nella Chiesa di Santa Marta che sarà aperta fino al 6 gennaio. Ci accompagna per le vie di Porlezza il fotografo Maurizio Moro, vincitore di quest'anno di Wiki loves Monuments Lombardia e Lake Como (qui il suo profilo Instagram).

Per chi volesse ci sarà una grande festa di San Silvestro, con il concerto live dalle 22 dei Funky Machine e il brindisi al nuovo anno in piazza, al centro civico per accogliere insieme il 2023.