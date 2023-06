Porlezza Tour 2023: alla scoperta del Ceresio per ammirare il magnifico lago smeraldo

Un viaggio in battello sul lago Ceresio è quanto di più magico ci si possa attendere da una vacanza o da una gita di qualche ora. Un’avventura da vivere con gli occhi e con il cuore. Salire su una nave e salpare verso nuove destinazioni è un sogno, una magia che inizia a Gandria per poi spingersi verso Valsolda, Porlezza e Osteno. Un lento scorrere delle ore ammirando la natura. Per l’estate torna il Porlezza Tour, il progetto è firmato dalla Società Navigazione del Lago di Lugano e realizzato in collaborazione con l’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla.

Dal 30 giugno e fino al 27 agosto, ogni domenica, la Società Navigazione del Lago di Lugano ha in programma tre corse che toccheranno le località che si affacciano sul bacino nord del Ceresio: Gandria, Oria, San Mamete, Dasio, Porlezza, e Osteno. Tra le novità la partenza da Gandria, un elegante borgo con le case colorate a picco sul lago e i locali tipici lungo le strette vie in ciottoli, ideali per una sosta in attesa di riprendere il battello e avventurarsi verso nuovi attracchi. Lungo la costa italiana, sarà possibile scendere a Oria, nel paese di Valsolda, a poca distanza da Villa Fogazzaro Roi. La villa, bene di proprietà del FAI in cui visse Antonio Fogazzaro, è un viaggio romantico per scoprire quel “Piccolo Mondo Antico”, tra stanze raffinate e un idilliaco giardino.

Il viaggio sul lago smeraldo, immerso in una natura unica e incontaminata con le meravigliose abitazioni raggiungibili solo via lago, porteranno i turisti verso le Grotte di Rescia e l’Orrido di Santa Giulia, uno spettacolo naturale con una grande cascata e le singolari e suggestive cave di tufo che risalgono a oltre 700 anni fa. Il Tour consente inoltre soste anche ai pittoreschi borghi di San Mamete, Claino e Oria. Il Porlezza Tour è un’occasione imperdibile per trascorrere una piacevole domenica in battello alla scoperta dei tesori del lago e per apprezzare la bellezza di uno specchio d’acqua unico nel suo genere.

Domenica 6 agosto 2023 il servizio sarà dedicato per l’intera giornata alla Passeggiata Gastronomica organizzata dalla Pro Loco di Claino con Osteno.