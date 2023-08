Lago Ceresio: Aperitivi al tramonto a Villa Fogazzaro

Nel 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici (informazioni e calendario completo su www.serefai.it). A Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda (CO) - intima dimora della borghesia ottocentesca affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano - venerdì 4, 11 e 18 agosto dalle ore 18 i visitatori avranno l’opportunità unica di gustare un Aperitivo al tramonto allestito all’interno del giardino pensile, luogo prediletto dallo scrittore Antonio Fogazzaro per la contemplazione e l’ispirazione poetica, e di godere della magica atmosfera del lago, tra il candore dei fiori in vaso e antiche piante coltivate. Nel corso della serata sarà possibile visitare gli interni della dimora e assistere alla lettura di alcuni brani del romanzo Piccolo mondo antico (per informazioni, costi e prenotazioni: www.villafogazzaroroi.it).