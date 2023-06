Lago di Como, al via le Sere d'Estate Fai

Da giugno a settembre 2023 tornano le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, da nord a sud Italia, che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire al pubblico la possibilità di proseguire la visita oltre il tramonto, partecipare a iniziative speciali e fermarsi a godere della suggestiva atmosfera delle sere estive in luoghi unici (informazioni su www.serefai.it a partire dal 21 giugno).

Eventi da non perdere anche nei Beni del FAI in provincia di Como. Si comincerà con Villa del Balbianello a Tremezzina, dove domenica 25 giugno, 16 e 30 luglio e 13 agosto dalle ore 18.30 alle 21 verrà proposto un suggestivo Aperitivo al tramonto. Un’apertura serale, con prenotazione obbligatoria su www.villadelbalbianello.it sezione Eventi, per poter godere della romantica atmosfera del calare del sole nella cornice di questa elegante dimora del XVIII secolo e del suo stupefacente giardino, tra i più belli del Lario, accompagnati da un aperitivo in Loggia Segrè e musica live. Sarà inoltre possibile effettuare una visita libera della Loggia Durini, del Museo delle spedizioni e della Sala di arte primaria.

Partenza e ritorno solo via lago presso il pontile dopo il Ristorante–Albergo Plinio (ritrovo alle ore 18.20). Si consiglia di arrivare con largo anticipo per trovare parcheggio: il più vicino è il parcheggio “Mercato” in via degli Artigiani.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Tremezzina. Villa del Balbianello è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Per informazioni e costi: www.villadelbalbianello.it; Villa del Balbianello, via Guido Monzino 1 – Tremezzina tel. 0344/56110, e-mail lagodicomo@fondoambiente.it.

Due le iniziative che coinvolgeranno Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda: venerdì 14, 21, 28 luglio si potrà partecipare alla Visita a lume di candela e picnic nell'Orto, con partenza alle ore 18.30, 19.30 e 20.30. Il percorso guidato alla scoperta di questa intima dimora della borghesia ottocentesca affacciata sulla sponda italiana del Lago di Lugano sarà di taglio prevalentemente letterario e verrà arricchito dalla lettura di brani del romanzo Piccolo mondo antico e da un approfondimento sulla figura di Antonio Fogazzaro, che tanto amò questa villa dove trascorse lunghi periodi. Alla fine della visita si potrà sostare all’interno dell’Orto di Franco per un suggestivo picnic consegnato all’interno di un cestino con coperta.

Venerdì 4, 11 e 18 agosto dalle ore 18 i visitatori avranno invece l’opportunità unica di gustare un Aperitivo al tramonto allestito all’interno del giardino pensile della Villa, luogo prediletto dallo scrittore Antonio Fogazzaro per la contemplazione e l’ispirazione poetica, e di godere della magica atmosfera del lago, tra il candore dei fiori in vaso e antiche piante coltivate. Nel corso della serata sarà possibile visitare gli interni della dimora e di assistere lettura di alcuni brani del romanzo Piccolo mondo antico.

Con il Patrocinio del Comune di Valsolda.

Per informazioni e costi: www.villafogazzaroroi.it; Villa Fogazzaro Roi, via Antonio Fogazzaro 14 – Valsolda, fraz. Oria, tel. 0344/536602, email faifogazzaro@fondoambiente.it.