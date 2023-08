Che tempo farà nel penultimo weekend d'agosto

Nuova ondata di caldo che inizierà a farsi sentire soprattutto nel weekend e che durerà anche tutta la prossima settimana per via dell'anticiclone africano in deciso rafforzamento su tutta l'Italia. Ma vediamo nello specifico le previsione per il penultimo weekend d'agosto a Como.

Venerdì 18 agosto

A Como cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4280m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.

Sabato 19 agosto

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4670m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa.

Domenica 20 agosto

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa.