Lago di Como, un weekend a tutta birra e vino

Quello in arrivo, dal 7 al 9 luglio, sarà un weekend improntano sui festival dedicati al vino e alla birra. Sono infatti ben tre gli appuntamenti riservati agli appassionati del buon bere. In città con il Como Always Hop, a Cernobbio con il Wicked Wine Festival, a Palanzo con il Lake Como Wine Festival. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Como Always Hop torna per l’ottavo anno nella propria “casa” dei Giardini a lago (in viale Corridoni, a Como), portando come sempre una selezione accuratissima di birrifici artigianali, di nuovi fermentati alcolici ed analcolici, CocktAle e tanto altro sul mondo del bere e del mangiare bene, grazie anche ad una selezione dei migliori food truck comaschi e italiani. Partiamo da un’accurata selezione di birra artigianale insubrica e italiana che, in questi anni, è diventata un’eccellenza a livello nazionale ed internazionale ed ha portato una nuova cultura all’interno del nostro panorama culinario, arricchendo l’esperienza degustativa con nuove proposte anno dopo anno e con ricette innovative dei migliori mastri birrai (da Menaresta o Brewfist a Lambrate e Birrificio Du Lac, passando per proposte dall’estero come la Brasserie De La Mule o l’eccellenza belga St. Bernardus). Continua

Il Wicket Wine Festival è un evento dedicato al mondo del vino, dove i produttori aderenti propongono i propri vini in degustazione ai partecipanti. Le cantine hanno la possibilità di far conoscere i propri prodotti sia ad un pubblico locale, sia ai turisti che vivono Cernobbio in quell weekend. Nel corso dell’evento ci sarà un’area food con un’ampia proposta gastronomica tipica del territorio a completare l’intera offerta dell’evento. I partecipanti acquisteranno online o alle casse della manifestazione un kit degustazione comprensivo di calice, tracolla porta calice e 10 gettoni degustazione da spendere agli stand vinicoli. Continua

Più di 20 aziende, appositamente selezionate dagli organizzatori e ospitate nelle storiche cantine di Palanzo,(eccezionalmente aperte al pubblico) di uno dei borghi più antichi e suggestivi del lago di Como. Un’occasione unica e davvero imperdibile per assaggiare ottimi vini in un luogo magico, accompagnati da formaggi, salumi e piatti tipici. Il Lake Como Festival si terrà il 7, 8 e 9 luglio 2023. Continua