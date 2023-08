Lago di Como: tutto il programma del XV Festival Internazionale di Chitarra 

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Menaggio

Il Festival è giunto alla sua XV edizione. Rispondendo al crescente favore del pubblico, è aumentato nel numero di giorni e si è espanso anche nel territorio del Lago di Como.

Sulla scia della globalizzazione, il Festival diventa teatro iperculturale di un viaggio unico nell’accattivante mondo della chitarra, con le sue variegate sonorità e linguaggi musicali: dalla chitarra classica al flamenco, dalla musica sudamericana al jazz, con un’attenzione particolare alle tecniche più innovative dello strumento.

Sabato 19 agosto - Tremezzo

ore 20.45 | Parco Teresio Olivelli

Saudalgia

Dilene Ferraz | voce, flauto e percussioni

Sergio Fabian Lavia | voce, chitarra e live electronics

ore 22.00 | Parco Teresio Olivelli

Wild at Heart

Stella Cruz | voce e chitarra

Sandro Schneebeli | chitarre, banjo e ukulele

Mercoledì 23 agosto - Menaggio

ore 18.00 | Bar Il Gabbiano

Da Parigi a Buenos Aires, chansonnier, manouche e tango

Annamaria Musajo | voce

Pierluigi Ferrari | chitarra

apertura duo canto e chitarra Gaia Ortelli e Davide Ruffini

ore 21.00 | Chiesa Santa Marta

Evocazioni antiche dedicate al novecento

Paola Matarrese | soprano

Rita Casagrande | chitarra classica

apertura Quartetto di chitarre del Instituto Civico Musicale Menaggio

Davide Ruffini, Omar Carimati, Giorgio Solano e Tommaso Sala

Giovedì 24 agosto - Menaggio

ore 18.00 | Ostello Ristorante La Primula

Crawling dogs

Eva Marazzi | voce

Tommaso Sala | chitarra

Adele Meroni | basso

Matteo Bassanetti | batteria

ore 21.00 | Chiesa San Carlo

Heros

Filippo Cosentino | chitarra baritono e chitarra acustica

apertura Omar Carimati

Venerdì 25 agosto - Menaggio

ore 18.00 | Pasticceria Cassera Moretti

Sudamerica in canzone

Cachito Luna Victoria | voce e chitarra

Gigi Ceresa | chitarra

ore 21.00 | Giardini dell’Asilo

Dedos con duende, flamenco

Pedro Navarro | chitarra

Lluís Castany | chitarra

ore 22.00 | Giardini dell’Asilo

Quartetto SE.GO.VI.O

Salvatore Seminara | chitarra classica

Stefano Gori | flauto

Paolo Vignani | fisarmonica

Gabriele Oglina | clarinetto

Sabato 26 agosto - Menaggio

ore 18.00 | Piazza Garibaldi

Chitarra per tutti CxT

Gruppo Facebook di appassionati della chitarra in concerto

ore 21.00 | Giardini dell’Asilo

900’ e contemporanea

Andrea Pace | chitarra classica

Cristiano Poli Cappelli | chitarra classica

ore 22.00 | Giardini dell’Asilo

Concordis Guitar Quartet from Portugal

Eudoro Grade | chitarra classica

Jorge Pires | chitarra classica

Pedro Rufino | chitarra classica

Manuel Toucinho | chitarra classica

Domenica 27 agosto - Menaggio

ore 18.00 | Pesin - Re di Quadri

Lucrezia & the Bor-Jazz

Francesca Prisco | voce

Vinicius Surian | chitarra

Alessandro Verzella | batteria

Jacopo Sgarzi | contrabbasso

ore 21.00 | Chiesa San Carlo

Ensemble Chitarre Conservatorio Svizzera Italiana

In caso di pioggia i concerti previsti al Parco Teresio Olivelli si terranno all’Auditorio del polo scolastico in località Ossuccio

In caso di pioggia i concerti previsti ai Giardini dell’Asilo si terranno al Cinelario