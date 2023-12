Un magico calendario con le più belle foto del lago di Como e del Ceresio

Un altro anno se ne va portando con sé un 2023 davvero indimenticabile per il nostro magico Lago di Como. Così abbiamo scelto 12 scatti che, mese per mese, ce lo ricordano nell'immutata bellezza in cui si mostra a ogni stagione: inverno, primavera, estate, autunno e ancora inverno. Un calendario, con il collegamento agli articoli che raccontano i luoghi delle foto, attraverso il quale auguriamo uno splendido anno nuovo a tutti i nostri lettori.

Ottobre