La prima neve sulle montagne sopra il Lago di Como, i colori dell'autunno e della notte: scatti d'autore

Sembrava non entrare mai nel vivo questo autunno dalle temperature stravaganti. Ma l'aria è cambiata, insieme ai colori dei paesaggi. Piano piano Madre Natura ha rimesso tutto in ordine: le foglie si sono ingiallite, qualche pioggia è arrivata (in alcune zone anche intensamente) e ora ecco sui monti che sovrastano il lago di Como la prima neve in tutta la sua bellezza, anche se in abbondante ritardo rispetto alla consuetudine: generalmente, infatti, la si vedeva intorno alla metà di ottobre.

Non è sfuggita questa variante cromatica agli occhi attenti ed esperti del fotografo Maurizio Moro (qui la sua biografia e la sua Pagina Instagram) che ha subito immortalato le cime innevate sopra le montagne del lago, ma non solo. Il suo occhio attento ha saputo scattare un'immagine bellissima anche della notte, con la luna che si rifletteva nel lago e della nebbia, affascinante quando fotografata con tale maestria.

Lo specchio d'acqua cambia ancora veste ma rimane uno dei panorami più belli del mondo. Il cielo terso e nitido, ma splendido anche con la nebbia ha reso queste fotografie, scattate dalla Valle Intelvi, dense di dettagli e particolari, come dipinte in un paesaggio che non stanca mai. E tutto, impercettibilmente, cambia