Monte Bregagno, una vista da paura sul lago di Como

Il monte Bregagno (in lombardo Bregagn) è una montagna delle Prealpi Luganesi alta 2.107 metri sul livello del mare. Si trova sulla sponda occidentale del lago di Como e, benché di modesta altezza, con la sua imponenza domina tutto l'alto Lario. Dalla sua vetta, che segna il confine tra i comuni di Plesio, Cremia e Garzeno, si delinea verso ovest il cosiddetto "costone del Bregagno" che comprende le cime del monte Marnotto (2.088 m s.l.m.), pizzo d'Aigua (1.954 m s.l.m.), monte Tabor (2.079 m s.l.m.), cima Pianchette (2.158 m s.l.m.). e pizzo di Gino (2.245 m s.l.m.). La lunga dorsale sud, oltrepassata l'anticima del Bregagnino e la sella di Sant'Amate, si innalza negli speroni rocciosi del monte Grona. La salita al Monte Bregagno è un’esperienza particolarmente suggestiva grazie al panorama incantevole che offre su gran parte dell’arco alpino e sui laghi sottostanti.

Come arrivarci

Da Menaggio seguire le indicazioni per Porlezza e Lugano. All’uscita della galleria imboccare lo svincolo in direzione di Porlezza e alla rotatoria prendere la seconda uscita in direzione di Menaggio Centro. Continuare per circa 100 metri e poi imboccare a sinistra la SP 7 in direzione di Plesio. Proseguire per circa 7 km fino alla località Monti di Breglia (1080 m), dove vi è un ampio parcheggio. Da qui si seguono le indicazione per il Rifugio Menaggio e il “Sentiero Panoramico”. Il sentiero sale dividendosi e ricomponendosi diverse volte per aggirare la vegetazione. Alla biforcaziione procedere poi per Sant’Amate e Monte Bregagno. Il sentiero diventa più ripido, si raggiunge la quota di 1643 metri prima di scendere alla Sella di Sant’Amate (1623 m), dove sorge l’omonima chiesetta.

Si può poi continuare verso nord lungo il costone erboso del Bregagno fino ad arrivare al Bregagnino (1905 m). Si scende nuovamente per poche decine di metri per poi risalire fino alla vetta del Monte Bregagno dove è posta una grande croce.