Foliage sul lago di Como, ecco dove incontrare la magia colori d'autunno

Per alcuni è la stagione più bella dell'anno, per altri solo quella che ci accompagna lentamente al Natale. In ogni caso non c'è dubbio che il foliage resti uno dei fenomeni più affascinanti della natura. E in questo senso il lago di Como si concede con tutti la magia dei colori d'autunno. Ecco quindi un percorso lariano, ma non solo, per scoprire il luoghi migliori dove immergersi in questa affascinante atmosfera di novembre.

Un altro incantevole autunno in Val d'Intelvi, dove il drone di Valerio Carletto si è alzato sulla Val Mara per cogliere con il suo sguardo dall'alto tutta la magia del foliage. Ecco alcuni dei sui meravigliosi scatti La val Mara è una valle situata nel Canton Ticino in Svizzera e prende il nome dall'omonimo torrente. Quasi del tutto posta in territorio elvetico, tranne una piccola porzione in Italia (provincia di Como). Continua

Una magia tutta lariana soprattutto con i colori dell'autunno: il ponte della Civera che unisce la frazione Coatesa a Riva del Castello. Precipitando tra le rocce, i torrenti Touf e Nosè, formano una ripida cascata che dà vita all'orrido di Nesso. Il dislivello, dall'inizio della cascata alle acque del Lario, è di circa 200 metri: un percorso fra gole strette e profonde, modellate dallo scorrere incessante delle acque che confluiscono appunto sotto il ponte della Civera. Di origine romana ma con sagoma medioevale, il ponte è stato progettato ad arco perfetto al fine di preservarsi dalle alluvioni. Continua

Dici foliage e subito pensi ai colori del New England, ai quei viaggi lontani per ammirare la bellezza delle tinte d'autunno nel loro massimo splendore. Eppure, come dimostrano le spettacolari riprese aeree di Valerio Carletto, che anche quest'anno ha immortalato i meraviglosi colori di questa stagione, lo stupore ci prende per mano anche a pochi passi da casa. E lo fa in quella Val d'Intelvi dove il fotografo e specialista di riprese col drone ha colto ancora una volta la magia del nostro territorio. Continua

Ed eccoci qui, siamo arrivati a quel meraviglioso periodo dell’anno in cui miti giornate di sole ci regalano paesaggi dolcissimi, riscaldati dalle tiepide tinte che le piante assumono per prepararsi alla stagione fredda. Sul Lago di Como si può osservare come il fenomeno del foliage avvenga prima nella parte alta dei versanti che portano al lago, laddove i pascoli estivi sono già in riposo, e poi la progressione cromatica raggiunga il livello del lago, man mano che l’autunno avanza. Per molti di noi questo è un periodo magico, in cui i flussi turistici si riducono e possiamo rallentare la corsa, godendoci la straordinaria bellezza dei nostri luoghi, passeggiando nelle faggete, i boschi più comuni sul territorio lariano. Villa Carlotta non è da meno rispetto a un bosco di latifoglie che si prepara all’inverno: anzi, la presenza di numerose specie diverse, alcune non originarie di queste zone, fa sì che tra queste siano presenti alberature in cui il fenomeno della coloritura delle foglie si mostri in maniera più vivace.

Non c’è momento migliore di questo, per godere della magia dell’autunno e dei suoi colori sul Lago di Como. Villa Pizzo a Cernobbio, nel mese di novembre, apre le porte per quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Oltre a godere della bellezza del parco con le sue tinte calde, i visitatori esploreranno la dimora storica con i suoi arredi originali. Continua

Si torna all’aria aperta e riprendiamo le buone tradizioni. Un’occasione dedicata ai tartufi al Parco di Villa Carcano, ad Anzano. I tartufi neri locali erano una costante, simpatica e gradita delizia da gustare a Villa Carcano. Sicuramente, dal primo ‘700 e fino all’inizio del XX Secolo. Poi la tradizione si era persa. Ma da allora la natura nel Parco è rimasta intatta e qualche tartufo è rimasto.

Lo spettacolo del foliage a pochi chilometri da Como, godendo tutto lo spettacolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibile in auto o in treno da Como) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. Continua

L'autunno arriva e porta con se una gamma di colori tenui, di sfumature che vanno dal rosso al giallo, passando per i marroni e l'ocra e merito di questo spettacolo cromatico è del foliage e della luce particolare di questa stagione. Ecco alcune gite vicino a Como e da fare in giornata per godere appieno di questa stagione Dove ammirare il foliage a Como e in Lombardia? Scopriamolo insieme. Continua