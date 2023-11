Lago di Como, magie d'autunno a Villa Pizzo

Non c’è momento migliore di questo, per godere della magia dell’autunno e dei suoi colori sul Lago di Como. Villa Pizzo a Cernobbio, nel mese di novembre, apre le porte per quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Oltre a godere della bellezza del parco con le sue tinte calde, i visitatori esploreranno la dimora storica con i suoi arredi originali.

Gli appuntamenti del mese di novembre

Sabato 4 novembre alle 14.30 e sabato 25 novembre alle 10.00

Passeggiata guidata Due tour guidati del grande parco, immerso nel foliage autunnale, e della Villa. Un viaggio lungo sei secoli di storia, tra aneddoti di famiglia, imprese epiche, perle botaniche e capolavori artistici. - Domenica 19 novembre alle 10.00: Caccia alle Zucche Benvenuto autunno! Un’attività dedicata alle famiglie. Una caccia al tesoro – anzi, alla zucca – tra indovinelli di botanica e arte, matematica e scienza, per imparare divertendosi, immersi nella natura e nella quiete del parco di Villa Pizzo.

Domenica 19 novembre alle 14.30

Passeggiata Fotografica Una passeggiata guidata fotografica per amatori armati di smartphone o macchina fotografica. Un’occasione per immortalare i colori d’autunno nel vasto parco di Villa Pizzo, alla scoperta delle bellezze e dei segreti dell’antica dimora sulle rive del Lago. Informazioni Passeggiate Guidate e fotografiche: Durata: un’ora e mezza/due ore circa Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Bambini (under 10): gratuito Numero posti limitato. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com Informazioni Caccia alle Zucche Durata: un’ora e mezza circa Costo: Bambino + adulto: 15 Euro. Adulto aggiuntivo: 5 Euro. Numero posti limitato. I bambini devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com