La Città dei Balocchi rientra dalla finestra del Natale a Como

Ha il sapore della serie televisiva il nuovo Natale a Como. E allora vediamo di riassumere le puntate precedenti. Nessuno avrà dimenticato che nella scorsa stagione la Città dei Balocchi fu sfrattata dal capoluogo in favore della nuova manifestazione natalizia voluta dal sindaco Alessandro Rapinese. Amici di Como e Consorzio Como Turistica trovarono quindi rifugio a Cernobbio e in particolare a Villa Erba.

Tuttavia, quest'anno, Villa Erba ha deciso di non accogliere la Città dei Balocchi e Cernobbio ha così optato per altre soluzioni natalizie. E allora ecco il colpo di scena della nuova stagione che vede rientrare quale protagonista del Natale a Como il Consorzio Como Turistica, che ha infatti deciso di partecipare (con successo) ai bandi predisposti dal Comune.

Prima piazzando il colpo vincente per allestimento delle decorazioni artistiche e per l'installazione dell'albero di Natale, poi, ieri, la seconda zampata dei vecchi leoni che si sono aggiudicati anche il bando più interessante, ovvero quello per il mercatino natalizio, 25 casette nelle nuova piazza Perretta. In definitiva, cacciata dal portone di Palazzo Cernezzi, la Città dei Balocchi, piano piano, sta ritornando con il vestito del Natale a Como.

Chi ha vinto? Probabilmente nessuno, da una parte si è perso un brand storico che funzionava, dall'altra si è dovuto fare buon viso a cattiva sorte. Ma c'è da scommettere che questa "avvincente" serie natalizia non mancherà di offrire nuovi colpi di scena.