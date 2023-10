L'incanto del Foliage in Val Mara visto dal drone

Un altro incantevole autunno in Val d'Intelvi, dove il drone di Valerio Carletto si è alzato sulla Val Mara per cogliere con il suo sguardo dall'alto tutta la magia del foliage. Ecco alcuni dei sui meravigliosi scatti

La val Mara è una valle situata nel Canton Ticino in Svizzera e prende il nome dall'omonimo torrente. Quasi del tutto posta in territorio elvetico, tranne una piccola porzione in Italia (provincia di Como). La vallata inizia sulle rive del Lago di Lugano nel territorio del comune di Val Mara, sale dolcemente verso i centri di Arogno e Rovio situati sui due fianchi opposti. All'altezza della dogana svizzera piegando a sinistra, diventa improvvisamente angusta, stretta tra i massicci della Sighignola e del monte Generoso. A quel punto, superato un tratto particolarmente ripido caratterizzato da strettissimi tornanti, si giunge al posto di confine italiano, subito si sbocca nell'altopiano di Lanzo d'Intelvi e quindi nella valle da cui prende il nome.