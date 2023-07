La Ferrovia Monte Generoso ritorna alla carica per la difesa dell'ambiente

La Ferrovia Monte Generoso ritorna alla carica nella lotta contro il littering, ovvero il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici. E questa volta lo fa con una ‘lettera aperta’ ai suoi fornitori, un invito a partecipare tutti insieme al Clean Up Day per ripulire i sentieri del Monte Generoso.

Sono in tanti a rispondere positivamente perché insieme, inutile sottolinearlo, si fa la differenza e si sensibilizza al meglio escursionisti e turisti che in migliaia, ogni stagione, percorrono i sentieri del Monte Generoso.

Dopo il successo del Clean Up Derby dello scorso anno tra le squadre Hockey Club Lugano e Hockey Club Ambrì-Piotta coinvolte in una sfida amichevole sul Monte Generoso nella rimozione dei rifiuti, Martedì 25 luglio 2023, armati di guanti, pinze e sacchi arriveranno in vetta collaboratori, dipendenti e titolari delle aziende che forniscono i vari settori della FMG. Una giornata che accomunerà tutti, senza distinzione di ruoli, all’insegna dell’impegno e del rispetto nei confronti dell’ambiente.

"La risposta positiva e immediata da parte dei nostri fornitori alla partecipazione al nostro Partner-Clean Up Day non è stata una sorpresa”, spiega Chiara Brischetto, Marketing Project Manager e Responsabile Sostenibilità della FMG, “da anni infatti il nostro obiettivo e il nostro impegno per una sostenibilità a 360 gradi è sotto gli occhi di tutti. Impegno, che si estende alla scelta di partner e fornitori che condividono la nostra medesima filosofia di rispetto nei confronti dell’ambiente. Questa giornata sarà un ulteriore passo avanti nella nostra missione di preservare l'ambiente per le generazioni future, dimostrando l'importanza di lavorare insieme verso un obiettivo comune", aggiunge.

In collaborazione con la Summit Foundation di Vevey, la FMG organizza durante la stagione una giornata di raccolta dei rifiuti alle quali è possibile aderire come volontari previa iscrizione. Un momento formativo e significativo a cui scuole, team building, associazioni e aziende, ma anche famiglie e gruppi di amici scelgono di partecipare, trasformando una giornata all’aria aperta in un’iniziativa di valore e d’impegno collettivo per la salvaguardia del territorio.

Il ritrovo

Il ritrovo è previsto per martedì 25 luglio alle ore 09:00 presso la stazione di Capolago. Dopo un breve saluto di benvenuto, si sale tutti a bordo della cremagliera pronti a trascorrere una giornata particolare. Giunti in vetta i partecipanti saranno divisi in squadre e a ognuna delle quali verrà assegnato un sentiero da ripulire. All’evento hanno aderito 15 aziende ticinesi, per un totale complessivo di 32 partecipanti. Il ritrovo è previsto, dopo circa due ore, per la pubblica pesatura dei relativi raccolti e per la premiazione del team più efficiente ed attento del primo Partner-Clean Up Day. A vincere, tuttavia, sarà comunque lo spirito di squadra e la volontà comune di tutelare l’ambiente!