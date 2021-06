Lago Como e città, il meglio in tavola: dalla colazione alla cena

Con il ritorno alla normalità, e alla possibilità di potersi finalmente sedere al tavolo anche all'interno dei locali, vi proponiamo il meglio delle nostre guide della ristorazione a Como e sul Lario. Un ampia offerta a partire dalla colazione per arrivare alla cena passando per pranzo e aperitivo. Qualche consiglio su come orientarsi, da mattina a sera, senza nessuna pretesa di fare classifiche ma con il solo intento di offrire un orientamento a chi magari non conosce queste proposte che comunque sono tutte molto interessanti.

I tempi cambiano, siamo sempre più di corsa ma il rito matttino del cappuccino e della brioche per fortuna è ancora salvo. Un rito tutto italiano che non smette di dare il la alle nostre giornate. In città ci sono ancora molti esercizi che sfornano buonissime brioches per deliziare il palato dei più golosi. Come nelle occasioni precedenti, dedicate prima ai dolci e poi al caffè, la nostra guida come sempre si affida alle suggestioni e, perché no, al nostro gusto, oltre che alle più recenti novità nate a Como. Insomma un piccolo viaggio nella dolcezza del buongiorno a colazione. Continua.

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca dei buoni sapori del territorio. Dopo i piatti della tradizione lariana, abbiamo fatto un piccolo tour per scoprire quali sono le locande più gettonate a Como per un pranzo cucinato come a casa. Insomma una guida per chi ama prendersi una pausa all'insegna della buona cucina di una volta dentro e fuori del mura con una fuga fino al lago. Tra novità e storia ecco le nostre 5 trattorie selezionate tra le migliori per prezzo e qualità. Buon appetitto. Continua.

In questa stagione i ristoranti del Lago di Como diventano particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. Un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del lago di Como. Abbiamo scelto cinque locali basandoci sulla storia, sulla tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul lago più bello del mondo offrendo una cucina tipicamente ispirata ai prodotti del territorio. Continua.

Come potevamo rinunciare alle 10 migliori pizzerie di Como? Dopo i ristoranti etnic le osterie per la pausa pranzo, ecco la nostra Top Ten per quando si sceglie il piatto italiano per antonomasia. Nell’elenco abbiamo cercato di assecondare i gusti di tutti: alta o bassa; verace, romana o stile americno; molto condita o semplice; per vegetariani, vegani e intolleranti al glutine o al lattosio; servite in locali eleganti o spartani. Insomma, impossibile non trovare quella che fa per voi. Continua.

Prosegue il viaggio - e questa volta è proprio il caso di dirlo – fra i ristoranti del mondo. Allora voliamo lontano per proporvi i migliori 7 ristoranti etnici di Como (con una fuga in provincia). Locali ormai storici si affiancano a novità nel panorama gastronomico comasco. Cucine non troppo diverse dalla nostra e abbinamenti che mai ci saremmo sognati di vedere in un piatto. Alcune conferme e tante sorprese. Insomma, in questa pagina troverete quello che fa per voi, qualunque sia la vostra idea di “stasera mangiamo strano”. Continua.

La moda dei ristoranti giapponesi è tutt'altro che passata, anzi, il loro numero, anche a Como, è in continuo aumento. Solo in città se ne contano almeno una decina, quasi il doppio se solo ci si allarga ai paesi limitrofi. Molti sono "all you can eat", dove è possibile mangiare fino allo sfinimento pagando un prezzo fisso, altri, invece propongono solo menu alla carta o la formula considdetta "open sushi", cioè con possibilità di un massimo di ordinazioni a persona. Difficile scegliere, anche per noi che li abbiamo provati praticamente tutti (almeno quelli situati a Como). Ecco, allora, la nostra personale classifica dei 4 migliori ristoranti giapponesi di Como città. Continua.

Anche in questo caso abbiamo selezionato un poker. Stiamo parlando delle enoteche di Como (in questo nuovo tour rimaniamo solo in città) che offrono anche un ottimo servizio di mescita. Locali in cui il vino, rosso, bianco o bollicina, è sovrano e viene prima di ogni altra cosa. Solo un suggerimento basato in questo caso su due regole ferree: ampia selezione dei vini da asporto e possibilità di gustare un bicchiere o una bottiglia ai tavolini o al bancone. Ma anche un occhio a chi è in grado di offrire nel proprio locale calici e bottiglie di produttori declinati al naturale. Continua.

Se siete in cerca di un posto tranquillo, lontano dai rumori e dagli assembramenti della città, vi proproniamo la nostra guida all'aperitivo sul lago di Como. Dopo le trattorie con vista mozzafiato sul Lario, abbiamo scelto alcuni luoghi iconici dove poter fare un gustoso aperitivo senza rinunciare al panorama unico del nostro Lario, che in estate si fa ancora più seducente. Da Como fino a Cremia, muovendoci da una sponda all'altra del lago, toccando Torno, Tremezzo, Lenno, Bellagio, Faggeto, Carate Urio, Laglio e Cernobbio. Scopriteli tutti e trovate il vostro preferito. Continua.