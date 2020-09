Quattro enoteche a Como, ecco i wine bar dove bere divinamente in città

Anche in questo caso, così come quando abbiamo dedicato un articolo ai Master Chef lariani e uno alle Trattorie vista lago, abbiamo selezionato un poker.. Stiamo parlando delle enoteche di Como (in questo nuovo tour rimaniamo solo in città) che offrono anche un ottimo servizio di mescita. Locali in cui il vino, rosso, bianco o bollicina, è sovrano e viene prima di ogni altra cosa.

Nessuno pretesa di fare classifiche, ci teniamo a ribadirlo, ma solo un suggerimento basato in questo caso su due regole ferree: ampia selezione dei vini da asporto e possibilità di gustare un bicchiere o una bottiglia ai tavolini o al bancone. Ma anche un occhio a chi è in grado di offrire nel proprio locale calici e bottiglie di produttori declinati al naturale.

Pronobis

In centro storico, in via Lambertenghi, ecco un locale imperdibile per gli appassionati del frutto di Bacco. Stiamo parlando di Pronobis, bottega con ristoro attiva da qualche anno con scelte molto attente e selezionate. La cura dei gestori è dedicata non solo al vino ma anche al cibo: sia a pranzo, con un menù davvero completo, sia all'ora dell'aperitivo quando i bicchieri possono essere accompagnati da ricchi taglieri. L'offerta in mescita è buona così come la selezione delle bottiglia, sempre più improntata ai vini provenienti da piccole aziende artigianali. Una sorta di buon compromesso tra i grandi nomi del vino e la nicchia (sempre più importante) dei vignaioli naturali.

Castiglioni

Andando verso Porta Torre, in via Rovelli, troviamo invece l'Enoteca Castiglioni, famiglia presente in città fin dal 1958 con la propria rinomata gastronomia. Negli ultimi anni, nell'intento di allargare le proprie attività, ha inaugurato un locale dedicato al buon vino. La scelta è davvero ampia e non si trascura nulla. Al calice sono offerti almeno otto vini differenti, che è possibile degustare accompagnati da un ricco aperitivo o a pranzo con un ampio menù. Le bottiglie negli scaffali, divisi per regioni, offrono una scelta vasta: importante la selezione di vini valtellinesi, ma tutta l'Italia è ben rappresentata nelle sue etichette più prestigiose. Non manca anche qualche buona bottiglia di alcune delle aziende più note di vini naturali. Soprattutto oggi che l'enoteca è gestita da Leonardo Bernasconi, un giovane sommelier profondo conoscitore di picccoli vignaioli.

Capitan Drake

Poco oltre le mura, si incontra infine l'enoteca Capitan Drake di via Benzi. Attivo d'anni, è un locale modernissimo in cui c'è un solo re: il vino. Le bottiglie sono selezionate con cura tra i produttori italiani che rappresentano il panorama vinicolo con vitigni autoctoni e regionali. Dall’estero la selezione è concentrata sui vini più rappresentativi per ogni nazione, ad esempio nessuno meglio dell’Argentina per il Malbec e del Sud Africa per il Pinotage ma anche la Nuova Zelanda con i suoi Pinot. Ottima cura anche per il momento dell'aperitivo improntato sulla qualità e sulla ricerca dei prodotti. Anche qui, ma è così ormai in tutte le enoteche più attente, il vino naturale sta conquistando i suoi spazi. La conoscenza di ciò che viene offerto resta sempre al massimo della competenza enologica

Da Gigi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ultimo ma non ultimo, uno dei locali tra i più conosciuti del centro storico, l'Enoteca da Gigi. Attiva a Como in via Bernardino Luini fin dal 1930, di generazione in generazione, ormai siamo alla quarta, il locale è un punto di riferimento per chi ama sorseggiare un buon vino all'aperitivo. Una buona selezione di bianchi, rossi e bollicine al calice e un'ampia scelta di bottiglie da tutta Italia e dall'estero, che si possono gustare anche ai tavolini all'esterno, fanno di questa enoteca una garanzia. Unica pecca, almeno per chi scrive, la quasi totale assenza dei prodotti cosiddetti "naturali". Ma guai a parlarne a Gigi, non ne vuole sapere opponendo una fiera resistenza. Anche se recentemente in vetrina è apparsa una magica bottiglia di Josko Gravner, uno dei maestri della biodinamica in Italia. Un segnale?

Gallery