Dove mangiare vegetariano e vegano a Como

Va sempre più affermandosi anche a Como la cultura del cibo vegetariano o addirittura vegano. Una scelta legata sì al rispetto degli animali ma anche e soprattutto ad una questione salutare. Senza entrare nel merito della questione, ma rispettando semplicemente le scelte personali anche a tavola. per chi fosse già orientato verso questo sempre più diffuso approccio culinario, o anche fosse solo semplicemente curioso di mettere in discussione il proprio gusto. In attesa di scoprirne altri, ecco una miniguida dei tre migliori ristoranti a tema in città.

Vegami

Cibo sano, gustoso e sostenibile: questa la ricetta della cucina Vegami, la nuova enogastronomia di Diana Rovere che ha aperto in via Borgo Vico vecchia a Como, con il suo ricco menù fatto di tanti prodotti tutti allineati a un'idea ben chiara di cibo e vino. Mangiare è un atto sacro, un momento speciale, un rituale che si ripete ogni giorno, con il quale nutriamo corpo, mente e spirito. Questo è vero solo se il cibo viene prodotto rispettando il pianeta terra e i suoi abitanti, siano essi animali o umani. Vegami si dedica alla preparazione di piatti vegani biologici, con grande attenzione alla scelta delle materie prime e ai processi di trasformazione.

Golose Impefezioni

Le Golose Imperfezioni, in via V Giornate, 49 a Como, è un progetto di Biomadre che nasce dalla memoria di un tempo in cui il pane era figlio della pasta madre e la produzione artigianale era regolata dal flusso naturale delle stagioni. Piatti armoniosi, gustosi e salutari. I nostri padri dicevano sempre che fare da mangiare è diverso dal cucinare. Il fare comporta uno sforzo, una ricerca, un mettersi in gioco. Il mangiare non deve mai essere un qualcosa di scontato, un riempirsi la pancia. Da questi due elementi, nasce la nostra cucina naturale fatta di piatti armoniosi, gustosi e salutari con soli ingredienti di origine vegetale. La Natura, con i suoi doni meravigliosi, è lo spunto per offrirvi un menù di stagione sempre diverso e mai banale. Le materie prime provengono rigorosamente da aziende biologiche e biodinamiche perché lo stare bene è fatto di tante piccole scelte.

Il Lughino

Il Lughino, in via Bonanomi 10 a Como, offre una scelta gastronomica in continua evoluzione e un menù che varia quotidianamente secondo una logica dettata dalla stagionalità, dalla disponibilità delle materie prime e dalla produzione artigianale dei piatti sempre freschissimi. Utilizzani solo selezionatissimi ingredienti vegetali e biologici per realizzare un'offerta gastronomica caratterizzata da alimenti e sapori tipici della cucina italiana, ma non solo. La loro proposta gastronomica si compone di alimenti funzionali ricchi di sostanze nutraceutiche, ovvero (neologismi a parte) di alimenti dalla comprovata funzione benefica sulla salute umana. Frutta, verdura e cereali sono gli ingredienti alla base della dieta mediterranea e di svariati piatti tipici della cucina tradizionale nostrana; italianità che contraddistingue la nostra cucina.