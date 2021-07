Le 10 migliori idee di questa estate pazza: cosa fare in città e sul Lago di Como

1 . Lake Como Film Festival

La grande kermesse cinematrografica Lake Como Film Festival partita il primo di luglio nel parco di Villa Erba, prosegue e si chiude nel parco di Villa Olmo (28 luglio al 2 agosto), offrendo alla città di Como una suggestiva platea a cielo aperto con uno splendido schermo panoramico. “VOSM – LAKESCAPE” per la rassegna SOUNDSCAPES COMO 2021, in scena venerdì 30 luglio (ore 20.30), è una performance live realizzata con sintetizzatori modulari e registrazioni ambientali effettuate nel parco di Villa Olmo. A seguire, la stessa sera (ore 21.30) la proiezioni de “PER LUCIO” di Pietro Marcello: un viaggio visivo e sonoro che fa riemergere, in tutta la sua ricchezza e profondità, la figura del grande cantautore bolognese. Sabato 31 luglio (ore 20.30) “COLOMBO/BARDIN – TEIEN” / SOUNDSCAPES COMO 2021, ciclo di composizioni elettroacustiche ispirate al paesaggio di Como e presentate in forma di concerto. A seguire (ore 21.30), il film cult sull’amore universale di Wong Kar Wai “IN THE MOOD FOR LOVE” in versione restaurata, che ha portato al regista nell’anno dell’uscita della pellicola nel 2000, fama internazionale e ammiratori appassionati. Domenica 1 agosto (ore 21.30), il documentario ambientalista “THE LAST FOREST” di Luiz Bolognesi. Continua.

Un'altra bella iniziativa firmata da Pietro Berra, instancabile narratore del nostro territorio. Il lago di Como è stato set di oltre cento film e Villa Olmo è una delle location più amate dai registi di tutto il mondo. In un Cinetour attraverso le sale e una porzione del parco si rivivranno le scene di una decina di pellicole, da “L’ultimo avventuriero” a “Innamorato pazzo”, da “Un mese al lago” a “La partita – La difesa di Luzhin”. Il tutto, sabato 31 luglio. ore 10.30 e ore 11.45, attraverso il racconto di Pietro Berra, autore delle cineguide del lago di Como e della Lombardia, e le letture di Anna Buttarelli, narratrice, che darà voce a due donne con vite da film che hanno vissuto a Villa Olmo nella realtà, Felicia Giovio e Giuseppina Raimondi, e un’altra, Marie Curie, che invece è stata qui nella finzione, ovvero ne “I ragazzi di via Panisperna” di Gianni Amelio. Continua.

A grande richiesta, dopo uno stop forzato, l’Associazione InfraMente ritorna sul palco. Sabato 31 luglio 2021 alle ore 20 al Nerolidio di Como andrà in scena lo show di due artisti imparagonabili, solitamente impegnati sui palchi con Lorenzo Jovanotti Cherubini: Saturnino Celani (basso) e Riccardo Onori (chitarra). È sempre la prima volta quando InfraMente organizza un evento per realizzare la sua mission: contrastare il fenomeno della violenza. Perché ogni spettacolo è diverso e unico, studiato attentamente per l’occasione. Così come gli interventi che l’associazione mette in campo contro la violenza. Un progetto che unisce l’esperienza e la sperimentazione di due musicisti abituati ai grandi palchi del pop italiano. Dopo un tempo sospeso, in cui la musica live è stata paralizzata, la voglia di suonare dal vivo e stupire il pubblico non si sopisce. Ed è proprio lo spazio e il tempo giusto per far venire alla luce la forte sinergia personale e artistica di questi due maestri del rimo. Un passaggio che porta in evidenza la loro grande esperienza individuale e lascia che si fonda in un’unica melodia, liberando le singole personalità artistiche e ricongiungendole in un’esplosione ritmica musicalmente unica. Continua

4 . Storie di Cortile

Storie di Cortile è giunto alla sua V edizione, un traguardo importante in un anno difficile e delicato. Un anno in cui la musica non si è mai fermata e ha sperimentato nuove forme di comunicazione per restare vicini. Nei mesi scorsi è andato in scena uno spin off virtuale di Storie di Cortile con tre serate dedicate a John Lennon, alle donne e a Diego Armando Maradona gettando le basi per il festival estivo. La kermesse iodeata da Andrea Parodi prosegue quindi a Cucciago, sabato 31 luglio, alle 21, con The Morsellis. La “voce tonante” di Alberto Morselli, il primo cantante dei Modena City Ramblers, ritorna sul palco con una nuova band: The Morsellis, il cui nome gioca sul titolo dei “Sopranos”, famiglia TV con regole ferree ma tutt’altro che osservanti dell’ordine costituito. La band è formata da Alberto Morselli alla voce, Gianfranco Fornaciari: Piano e Hammond (Ligabue, ClanDestino, Mina); Filippo Chieli: Viola-Violino (MCR, Andy White, Cormac, Desperanto, Lassociazione); Gianni Campovecchi: chitarre folk (The Youngs, K-Butler & the Judas); Lele Borghi: Batteria (Mamamicarburo, Andy White, Beatiful Big Fat Mess, Guru Rockin 1000); Mauro Buratti: Basso (Il Nucleo) Nel 2019 esce l’album “Primavera Session” dal vivo dove la band ripercorre la carriera di Alberto: dai MCR, al suo disco solista “Da un’altra parte”, cover di band “ispiratrici” e una serie di inediti scritti negli ultimi anni. Continua.

5 . Miniartextil al Broletto

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista a partire giovedì 15 luglio alle ore 18,30. Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). Continua.

6 . Zelbio Cult

Torna anche quest'anno Zelbio Cult con la sua formula ormai collaudata: in presenza, su prenotazione, tutti i sabati di luglio e agosto. Anche per l'edizione 2021 sul palcoscenico salgono otto protagonisti della letteratura, dell’arte, dell’architettura, del giornalismo e della geopolitica, invitati a dialogare con Armando Besio e con il pubblico nel teatro comunale di Zelbio, splendido paesino a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi che guardano il nostro lago. Gli incontri saranno tutti dal vivo, come da tradizione, con l’accortezza del distanziamento delle sedute all’interno del teatro e, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it per ciascun appuntamento. Sabato 31 luglio la kermesse letteraria ospita Paolo Milone con “L’arte di legare le persone”. Quarant’anni di corpo a corpo con la follia nel sorprendente diario poetico di un medico psichiatra genovese.Continua.