In città e sul lago di Como sarà un altro weekend di violenti temporali: ecco le previsioni meteo

Tutto colpa di un fronte di aria umida in arrivo sulla pianura padana. I meteorologi prevedono forti grandinate in tutta la Lombardia

Un luglio davvero senza pace fino alla fine. A Como e sul lago, già martoriato dall'alluvione, sarà infatti un altro weekend di maltempo. Ne sono convinti i meteorologi di 3Bmeteo che, più nel dettaglio, prevedono tempo instabile su tutta la Lombardia. Tutta colpa di una massa di aria umida e instabile da Ovest. Già stasera, ma in particolare sabato sino a domenica mattina, sono attesi nuovi forti temporali.

L'anticiclone non riesce a garantire tempo stabile sul Nord Italia ma viene disturbato nuovamente da infiltrazioni di aria più umida. Avvio di giornata discreto, nel corso del giorno acquazzoni e temporali in formazioni sui settori alpini e prealpini e in sconfinamento alle vicine aree pianeggianti verso sera dove si riaffacciano correnti sudoccidentali più umide che determineranno un nuovo aumento dell'instabilità con rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi proprio durante il weekend. Si preannuncia anche una prima parte di agosto caratterizzata da temporali frequenti.

Cosa succederà a Como

"Sulla città di Como e sul lago le condizioni meteorologiche durante la giornata di sabato saranno caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso per gran parte della giornata - ha puntualizzato il meteorologo Gaetano Genovese -. In serata è atteso un peggioramento del tempo con rovesci e temporali anche di forte intensità. Durante la notte e fino al primo pomeriggio di domenica, si rinnoveranno condizioni di marcata instabilità con temporali anche forti e grandinate. Un miglioramento è atteso dal tardo pomeriggio del 1° agosto. Temperature in calo, massime non oltre i 30°C, minime tra 17°C e 20°C".