Saturnino & Onori, basso e chitarra contro la violenza. Live al'Ostello Bello di Como

A grande richiesta, dopo uno stop forzato, l’Associazione InfraMente ritorna sul palco. Sabato 31 luglio 2021 alle ore 20 all'Ostello Bello di Como andrà in scena lo show di due artisti imparagonabili, solitamente impegnati sui palchi con Lorenzo Jovanotti Cherubini: Saturnino Celani (basso) e Riccardo Onori (chitarra).

È sempre la prima volta quando InfraMente organizza un evento per realizzare la sua mission: contrastare il fenomeno della violenza. Perché ogni spettacolo è diverso e unico, studiato attentamente per l’occasione. Così come gli interventi che l’associazione mette in campo contro la violenza.

L'evento live

Un progetto che unisce l’esperienza e la sperimentazione di due musicisti abituati ai grandi palchi del pop italiano. Dopo un tempo sospeso, in cui la musica live è stata paralizzata, la voglia di suonare dal vivo e stupire il pubblico non si sopisce. Ed è proprio lo spazio e il tempo giusto per far venire alla luce la forte sinergia personale e artistica di questi due maestri del rimo. Un passaggio che porta in evidenza la loro grande esperienza individuale e lascia che si fonda in un’unica melodia, liberando le singole personalità artistiche e ricongiungendole in un’esplosione ritmica musicalmente unica. Tramite basso e chitarra, prende vita uno spettacolo denso di sfumature che passeranno dal funk per completatasi nell’improvvisazione, sorprendendo il pubblico con un effetto stupefacente ed emozionante.

Saturnino Celani

Bassista, compositore, produttore discografico, polistrumentista. Dal 1991 bassista di Jovanotti, esordisce come solista nel 1995 con l'album ‘Testa di basso’, seguito negli anni successivi da ‘Zelig’, ‘Clima’, ‘Satournino’ per arrivare all’attuale ‘Satelliti’. Ha collaborato con Franco Battiato, Pino Daniele, Luca Carboni, 883, Max Pezzali, Bud Sopencer Blues Explosion, Zero Assoluto, e molti altri.

Riccardo Onori

Storico chitarrista di Jovanotti ha all’attivo collaborazioni con artisti italiani e internazionali (Irene Grandi, Stefano Bollani, Ben Harper, Carmen Consoli, Mike Patton, Vasco Brondi, Samuel e molti altri). Dopo decine di album in cui collabora come musicista e compositore, nel settembre 2018 pubblica il suo primo disco Sonoristan.

Scopo della serata

Uno spartito senza note composto per uno scopo benefico. L’evento sosterrà l’Associazione InfraMente e in particolare il progetto Il TEA (Team Emergenza Anti Bullismo e Cyberbullismo). Un servizio specialistico completamente gratuito per gli utenti, fornito da operatori esperti di differente formazione (psicologi, informatici, avvocati) che agisce tempestivamente e a più livelli:

• trattando il bullo

• supportando la vittima

• intervenendo sulla classe

• informando genitori e insegnanti sul fenomeno

Un intervento immediato che riduce le conseguenze su vittima, bullo e gruppo dei pari, sostenendo inoltre il ruolo di genitori e insegnanti in casi di bullismo e cyberbullismo.

Pubblico protagonista

InfraMente ha ideato un’iniziativa unica per coinvolgere in prima persona coloro che parteciperanno. Chiunque acquisterà il biglietto per lo spettacolo potrà inviare al 3479243083 o postare sulla pagina Facebook dell’evento ‘SATURNINO & RICCARDO ONORI LIVE’ un proprio selfie con il biglietto. Tutte le foto verranno pubblicata sui profili social di InfraMente per testimoniare l’impegno morale della persona nell’aiutare l’Associazione a contrastare il diffondersi della violenza.

Biglietti

Scrivere un messaggio whatsapp al 3479243083.

I posti sono limitati e la serata verra svolta rispettando il Regolamento AntiCovid.

Info

Francesca Ballabio Tel: 3479243083

Associazione Inframente

www.inframente.com

info@inframente.com

FB Page: Associazione Inframente

INSTAGRAM: inframente_onlus

Tea

www.teamemergenzabullismo.com

info@teamemergenzabullismo.com

