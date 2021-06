Riparte Storie di Cortile, tutto il programma delle bellissima rassegna live

Storie di Cortile è giunto alla sua V edizione, un traguardo importante in un anno difficile e delicato. Un anno in cui la musica non si è mai fermata e ha sperimentato nuove forme di comunicazione per restare vicini. Nei mesi scorsi è andato in scena uno spin off virtuale di Storie di Cortile con tre serate dedicate a John Lennon, alle donne e a Diego Armando Maradona gettando le basi per il Festival estivo. Ora, con l’arrivo dell’estate, si torna a una dimensione di leggerezza e spensieratezza, recuperando il senso dello stare insieme, anche nel suo significato antico e popolare.

Dai villaggi africani alle piazze nel Sud America o nel Meridione italiano, dalle corti contadine della pianura padana alle calate liguri.La tradizione orale di una volta, i cantastorie e i raccontatori hanno sempre avuto il proprio palcoscenico naturale e la gente comune si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Oggi, particolarmente nel Nord Italia, questi luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale di aggregazione non esistono più, sostituiti da rotatorie, parcheggi, centri commerciali. Sono rimasti però corti, cortili, cascine e case di ringhiera, antiche ville, che rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Un patrimonio da valorizzare e raccontare attraverso un unico cartellone di eventi che si svolgono durante l’arco dell’estate nelle corti e nei cortili.

16 concerti a cominciare dal sontuoso Cortile d’Onore del Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo (VA) che ospiterà il 26 giugno concerto di Andrea Parodi Zabala e della sua band (Alex Kid Gariazzo: chitarre; Angie: basso; Max Malavasi: batteria; Riccardo Maccabruni: tastiere e fisarmonica; Paolo Ercoli: pedal steel, dobro, mandolino; Claudia Buzzetti: voce e chitarra; Raffaele Kohler: tromba e con la straordinaria partecipazione di Woody Parodi al pianoforte).

Domenica 27 giugno sarà il meraviglioso cortile della Villa Sormani di Inverigo in provincia di Como, in località Pomelasca, a fare da cornice alla Raffaele Kohler Swing Band. La popolarità del trombettista milanese bohemien Raffaele Kohler è cresciuta moltissimo durante il periodo della pandemia grazie ai suoi concerti quotidiani serali dalla sua finestra di via Fauchè che hanno attirato l’attenzione dei telegiornali di tutto il mondo oltre che di Joan Baez e Sofia Loren. Raffaele ha suonato la “sua” Madunina allo Stadio San Siro prima del derby Inter Milan dello scorso ottobre, ha suonato l’Inno di Mameli allo start del Gran Premio di Monza ed è stato padrino del Busker Festival di Ferrara insieme a Gianna Nannini la scorsa estate. Ma soprattutto in questi mesi ha pubblicato 2 bellissimi dischi, Rondini e Una sera in Balera, che scalpitano per essere suonati e ballati dal vivo. A Inverigo Raffaele Kohler ospiterà sul palco il suo amico e compagno di viaggi Andrea Parodi Zabala e la swing band riarrangerà per l’occasione alcune canzoni del suo nuovo disco in modo completamente inedito… a ritmo di swing!

Si torna in provincia di Varese il 29 giugno nella storica Cascina Funtanascia di Besnate per la presentazione del libro Hey, Sembra l’America (Battaglia edizioni) dello scrittore italo-americano Michele Di Mauro. Michele racconta l’America vista dagli occhi di un insegnante immigrato di un liceo del Nord Carolina tra eccessi e contrasti che verranno enfatizzati da una colonna sonora di grandi canzoni di John Prine, Steve Earle, Bruce Springsteen, Francesco De Gregori, suonate dal vivo da Alex Kid Gariazzo, Andrea Parodi Zabala e Raffaele Kohler.

L’8 luglio Storie di Cortile per la prima volta esce di regione e arriva a Piombino in Toscana per un’altra serata dedicata all’America intitolata It’s About US che vedrà come protagonisti Eugenio Finardi e Thom Chacon, cantautore di Durango Colorado, accompagnato da Tony Garnier, leggendario bassista di Bob Dylan da quasi 40 anni. Questa tappa di Storie di Cortile è ospitata dal Festival 20eVenti di Piombino che si svolgerà nel Porticciolo di Marina, un cortile completamente circondato dal mare con le isole a occidente a fare da scenografia naturale dietro il palco. Una delle terrazze panoramiche più belle di tutto il litorale tirrenico, una città da scoprire e un festival straordinario di musica e teatro. Tutto il programma su www.eventipiombino.it



PROGRAMMA COMPLETO DI STORIE DI CORTILE



25/6 SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO - ANDREA PARODI ZABALA



27/6 INVERIGO (CO) – VILLA SORMANI

RAFFAELE KOHLER SWING BAND



29/6 BESNATE (VA) – CASCINA FUNTANASCIA

HEY SEMBRA L’AMERICA



8/7 PIOMBINO LI) – PORTICCIOLO DI MARINA

IT’S ABOUT US

THOM CHACON + EUGENIO FINARDI



9/7 VERANO BRIANZA (MB) – CURT DE BRAM

EPPURE SOFFIA

ALBERTO BERTOLI CANTA PIERANGELO BERTOLI



10/7 SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO

THOM CHACON + TONY GARNIER



22/7 LISSONE (MB) – CORTILE MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

MY OLD NEIGHBORHOOD – AMERICA/ITALIA, CITTÀ E PERIFERIE

JAMES MADDOCK & BORDERLOBO



23/7 CANTU (CO) – VILLA CALVI

FESTA MAREMMANO – VIAGGIO NELLA CANZONE D’AUTORE ITALIANA MAX MANFREDI, CHARLIE CINELLI

CLAUDIO SANFILIPPO, AGNESE VALLE



24/7 CUCCIAGO (CO) – CORTE CASTELLO

JAMES MADDOCK



29/7 LURAGO D’ERBA (CO) – CORTE ALTA COLCIAGO

LE LETTERE DI ALFINA

ALFINA SCORZA TRIO



30/7 SOMMA LOMBARDO (VA) – CASTELLO VISCONTI SAN VITO

JAMES MADDOCK



31/7 CUCCIAGO (CO) – CORTE CASTELLO

THE MORSELLIS



5/8 CANTU (CO) – VILLA CALVI

SMALLABLE ENSEBLE PLAYS JOHN LENNON



14/8 VELESO (CO) – PIAZZA ZERBONI

MUSICA DA RIPOSTIGLIO



15/8 SARONNO (VA) – VILLA GIANETTI

MUSICA DA RIPOSTIGLIO



Tutti gli spettacoli sono a INGRESSO LIBERO e cominciano alle ore 21.00



Per info e prenotazioni