Le 10 migliori idee per un fine settimana d'estate in città e sul Lago di Como

1 . Festival Como Città della Musica

Illusion dance, sculpture dance, physical theatre. Dopo 13 anni ritorna il primo show internazionale della nogravity con una nuova produzione, nuove musiche e nuove scene in occasione delle celebrazioni dantesche per i 700 anni: Emiliano Pellisari, autore di questa performance totale, è l’inventore di un’arte coreografica unica, al crocevia di magia, illusione e circo. In questa nuova edizione si vuole portare alle estreme conseguenze le scelte registiche e coreografiche che hanno portato alla creazione dello spazio scenico e alla tecnica coreografica Nogravity. Inferno 2021 è uno spazio teatrale dove si annulla la fisica della realtà e appare come un esperimento teatrale sognato ad occhi aperti. Sei danzatori, atleti e acrobati sfidano la gravita ed immagini straordinarie appaiono dal buio in una carrellata senza sosta di effetti. Un mondo dove il reale e il virtuale si mischiano in un caleidoscopio di immagini sorprendenti tratte dalle immagini più forti dantesche. Continua.

2 . Jazz al Grumello

Alberto Guareschi divide la sua attività di concertista e di consulente artistico con quella di insegnante. Collabora con moltissimi noti artisti, organizzando anche importanti eventi e producendo numerose pubblicazioni didattiche. L’evento di domencia 25 luglio non è una conferenza né un percorso filologico, ma una chiacchierata sulla storia e sui personaggi che hanno animato la storia del jazz, passando attraverso l’ascolto, dal vivo, di un trio speciale. Il repertorio proposto è un excursus tra gli stili, attraverso brani celebri e raffinati, che spaziano dallo spirituals, al work song, al rag time, al blues, al traditional, al dixieland, allo swing, al be bop, al moderno e fusion.e. Continua.

3 . Storie di Cortile

Storie di Cortile è giunto alla sua V edizione, un traguardo importante in un anno difficile e delicato. Un anno in cui la musica non si è mai fermata e ha sperimentato nuove forme di comunicazione per restare vicini. Nei mesi scorsi è andato in scena uno spin off virtuale di Storie di Cortile con tre serate dedicate a John Lennon, alle donne e a Diego Armando Maradona gettando le basi per il Festival estivo. Ora, con l’arrivo dell’estate, si torna a una dimensione di leggerezza e spensieratezza, recuperando il senso dello stare insieme, anche nel suo significato antico e popolare. Dai villaggi africani alle piazze nel Sud America o nel Meridione italiano, dalle corti contadine della pianura padana alle calate liguri.La tradizione orale di una volta, i cantastorie e i raccontatori hanno sempre avuto il proprio palcoscenico naturale e la gente comune si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Oggi, particolarmente nel Nord Italia, questi luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale di aggregazione non esistono più, sostituiti da rotatorie, parcheggi, centri commerciali. Sono rimasti però corti, cortili, cascine e case di ringhiera, antiche ville, che rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Un patrimonio da valorizzare e raccontare attraverso un unico cartellone di eventi che si svolgono durante l’arco dell’estate nelle corti e nei cortili. Il 23 luglio a Cantu, Villa Calvi Festa Maremmana – Viaggio Nella Canzone D’autore Italiana con Max Manfredi, Charlie Cinelli Claudio Sanfilippo, Agnese Valle. Il 24 luglio a Cucciago, Corte Castello, James Maddock Continua.

4 . Parco Letterario

La passeggiata di sabato 24 luglio sarà la prima di otto passeggiate tutte coordinate da Pietro Berra, giornalista e scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni, ed ideatore del Parco Letterario. Saranno coinvolti ospiti locali e nazionali (scrittori, poeti, architetti, attori, esperti di paesaggi culturali) e, in diversi casi, anche abitanti dei luoghi attraversati. I comuni interessati sono al momento Como, Blevio, Brunate, Faggeto Lario, Nesso e Torno ma l’adesione al Parco Letterario è aperta a tutti gli enti interessati del lago di Como. Il Parco Da Plinio a Volta si colloca nella rete nazionale e internazionale dei Parchi Letterari costituita da luoghi di interesse turistico e letterario, legati all'identità di un territorio, accomunati dall’obiettivo di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale. Il percorso si svolgerà tra il centro storico e la zona a lago. Conduce Pietro Berra, giornalista e scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni Interventi di Paolo Brambilla, architetto, curatore di mostre su Sant’Elia e sui razionalisti e astrattisti comaschi. Letture di Lorena Mantovanelli. Caccia fotografica al Dante sul Duomo di Como con Mario Marinoni. Continua.

5 . Miniartextil al Broletto

Gli eventi e le iniziative per la celebrazione della trentesima edizione di Miniartextil proseguono con l’installazione ambientale Mundus Patet dell’artista bergamasco Guido Nosari al palazzo del Broletto, che per l’occasione verrà riaperto al pubblico dopo i lavori di adeguamento alle norme. L’apertura è prevista a partire giovedì 15 luglio alle ore 18,30. Nella Biblioteca Paolo Borsellino inoltre è allestita un’esposizione con una selezione di libri d’artista della collezione Bortolaso Totaro dalle precedenti edizioni di Miniartextil. L’accesso è gratuito a entrambe le esposizioni, che saranno visibili fino al 12 settembre (in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, al Broletto da martedì a domenica dalle 14 alle 19). Continua.

6 . Zelbio Cult

Torna anche quest'anno Zelbio Cult con la sua formula ormai collaudata: in presenza, su prenotazione, tutti i sabati di luglio e agosto. Anche per l'edizione 2021 sul palcoscenico salgono otto protagonisti della letteratura, dell’arte, dell’architettura, del giornalismo e della geopolitica, invitati a dialogare con Armando Besio e con il pubblico nel teatro comunale di Zelbio, splendido paesino a 800 metri di altezza tra i monti e i boschi che guardano il nostro lago. Gli incontri saranno tutti dal vivo, come da tradizione, con l’accortezza del distanziamento delle sedute all’interno del teatro e, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, sarà necessario prenotare sul sito www.zelbiocult.it per ciascun appuntamento. Sabato 24 luglio Dario Fabbri: La Cina è troppo vicina? La nuova geopolitica mondiale raccontata dal consigliere scientifico e coordinatore America della rivista “Limes”.Continua.