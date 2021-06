Villa Olmo Festival, tutto il programma

Indirizzo non disponibile

Questa prima edizione del Villa Olmo festival, dal 30 giugno al 15 agosto 2021, riunisce una ventina tra istituzioni, manifestazioni, collaborazioni, per una sessantina di spettacoli, di musica (popolare e colta), jazz, teatro (tragico e comico), danza e cinema, in un programma molto composito, articolato, che, per la ricchezza di proposte, mood, generi, si dimostra trasversale, destinato a spettatori di qualsiasi età o appassionati alle diverse arti performative.

Non mancheranno i richiami a Dante Alighieri, nell’anno che celebra i 700 anni dalla morte del sommo poeta (1265 - 1321): Inferno da Camera - Dante in 3D, una fantasia lisztiana teatral cameristica giovedì 8 luglio di e con Luigi Maio allo spettacolo di danza, Inferno 2021 sabato 24 luglio. Ricordiamo altresì che il titolo del Festival Como Città della Musica quest'anno è La dolcezza ancor dentro mi suona, tratto dalla Divina Commedia, Purgatorio, II, v 114.

A sancire la collaborazione con l’Estate Sforzesca 2021, Le stagioni del mondo, con musiche di Vivaldi e Piazzolla, eseguite dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi ed Ensemble LaBarocca, domenica 11 luglio.

Un’altra importante orchestra, l’Orchestra Vivaldi, si esibirà domenica 25 luglio ne Il Grande Romanticismo, che porta a ritroso dalle musiche di Pieriorgio Ratti a quelle di Beethoven, mentre venerdì 6 agosto Sogno e note a mezza estate è il programma eseguito dalla Celtic Harp Orchestra.

Tre gli omaggi ad Astor Piazzolla, nel centenario dalla nascita (1921 - 1992): il già citato concerto Le stagioni del mondo nell’ambito del XIV Festival Como Città della Musica, il concerto all’alba di domenica 11 luglio alle 5 del mattino, Da Madrid a Buenos Aires. Viaggio all’alba con l’Ensemble Strumentale Scaligero ed ancora venerdì 13 agosto, Omaggio ad Astor Piazzolla con Davide Alogna al violino, Willi Burger all’armonica e Danilo Ortelli a dirigere Accademia Ars Liberalis.

Il XIV Festival Como Città della Musica, il Festival del Conservatorio di Como, il WOW Festival e il Lake Como Film Festival hanno già presentato le loro iniziative all’interno del programma.

Oltre a queste ricordiamo altri concerti promossi da MyNina: sabato 10 luglio Davide e i De Sfroos; lunedì 19 luglio e martedì 20 luglio I Legnanesi; mercoledì 21 luglio Vasco Brondi in concerto, Paesaggio dopo la battaglia; sabato 7 agosto Andrea Pucci in Il Meglio di … di e con Andrea Baccan.

Tra le incursioni tratte dal grande teatro classico greco martedì 6 luglio Le Troiane, tratto da Euripide con Compagnie Comasche Unite.

Ricordiamo il recital lirico con il soprano Olga Romanko, promosso dall’associazione Russia Como, giovedì 12 agosto.

In the mood for Hong Kong, lunedì 12 luglio è il primo incontro del ciclo Prossima fermata: Pechino. Percorsi di scoperta, dibattito e approfondimento sulla Cina di oggi, organizzato dall’associazione culturale Caracol.

Villa Olmo incontra Parolario giovedì 22 luglio con Tarabaralla, il tesoro del bruco baronessa.

Sono previsti anche sport e diverse discipline proposte ai visitatori, con l’aiuto delle associazioni e dei club sportivi comaschi, attività fisiche all’aria aperta (come ginnastica e risveglio corporeo nelle prime ore del mattino), oltre che un’area destinata a bambini e famiglie, che potranno accedere a laboratori didattici di vario tipo; quasi ogni sera il parco ospiterà spettacoli destinati a diverse fasce di pubblico, con una programmazione il più possibile eterogenea, che porterà sul palco musica, teatro, danza, cinema.

Durante il Festival l’accesso all'area del parco antistante Villa Olmo sarà consentito solo agli spettatori a partire dalle ore 20.00, mentre sarà garantito l’accesso all'area del parco retrostante Villa Olmo fino alle 23.00 con ingresso e uscita dalla zona del lido, su via per Cernobbio. Si ricorda inoltre che fino al 18 luglio è visitabile, all’interno di Villa Olmo, Metamorphosis, promossa dalla Fondazione Bortolaso-Totaro-Sponga.

IL PROGRAMMA

Parco di Villa Olmo

mercoledì, 30 giugno – ore 21.30

PIÈCES COURTES

Coreografie Maurice Béjart

con Béjart Ballet Lausanne

in prima assoluta in Italia

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

giovedì, 1 luglio – ore 21.30

PAOLO FRESU DEVIL QUARTET

Tromba e flicorno Paolo Fresu

Chitarra Bebo Ferra

Contrabbasso Paolino Dalla Porta

Batteria Stefano Bagnoli

in collaborazione con Conservatorio di Como

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

venerdì, 2 luglio – ore 21.30

MESSA DI REQUIEM di W. A. Mozart

Sabrina Sanza, soprano

Mezzosoprano Arina Alexeeva

Tenore Davide Capitanio

Basso Rocco Cavalluzzi

Direttore Leonardo Benini

Orchestra Antonio Vivaldi

Maestro del Coro Ubaldo Composta

Coro Sinfonico San Filippo Neri

in collaborazione con Lions Club Como Lariano

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

sabato, 3 luglio – ore 21.30

RIGOLETTO. I misteri del teatro

Musica di Giuseppe Verdi

Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

con Cantanti selezionati da AsLiCo

Direttore Cesare Della Sciucca

Regia Manuel Renga

Scene e costumi Aurelio Colombo

Orchestra 1813

Produzione AsLiCo, in coproduzione con Bregenzer Festspiele

OPERA FAMILY

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

martedì, 6 luglio 2021 – ore 21.30

LE TROIANE

tratto da Euripide

con Compagnie Comasche Unite

mercoledì, 7 luglio 2021 – ore 21.30

FELLINI. La dolce vita di Federico

con Balletto di Siena

Regia e coreografia Marco Batti

Musiche Nino Rota, Nicola Piovani, Max Richter

Luci Claudia Tabbi

Costumi Atelier Retrò

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

giovedì, 8 luglio 2021 – ore 21.30

INFERNO DA CAMERA-DANTE IN “3D”

di e con Luigi Maio

venerdì, 9 luglio 2021 – ore 21.30

FABIO TREVES E LA TREVES BLUES BAND

in collaborazione con Festival dei Laghi Lombardi

sabato, 10 luglio 2021 – ore 21.30

DAVIDE e i DE SFROOS

in TOUR 2021

organizzato da MyNina

domenica, 11 luglio 2021 – ore 21.30

LE STAGIONI DEL MONDO

Musiche di A. Vivaldi, A. Piazzolla

Direttore Ruben Jais

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Ensemble LaBarocca

nell’ambito di Estate Sforzesca

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

lunedì, 12 luglio 2021 – ore 21.30

IN THE MOOD FOR HONG KONG

Primo incontro del ciclo Prossima fermata: Pechino. Percorsi di scoperta, dibattito e approfondimento sulla Cina di oggi

organizzato da Associazione culturale Caracol

martedì, 13 luglio 2021 – ore 21.30

MONI OVADIA in

LAUDATO SI'

Violino Maurizio Dehò

Fisarmonica Nadio Marenco

in collaborazione con La Musica Dei Cieli

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

mercoledì, 14 luglio 2021 – ore 21.30

URI CAINE. PIANO SOLO

Improvvisazioni e variazioni

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

giovedì, 15 luglio 2021 – ore 21.30

CI VUOLE ORECCHIO

Elio canta e recita Enzo Jannacci

Arrangiamenti musicali M° Paolo Silvestri

Regia e drammaturgia Giorgio Gallione

Pianoforte Seby Burgio

Batteria Martino Malacrida

Basso e contrabbasso Pietro Martinelli

Sassofono Sophia Tomelleri

Trombone Giulio Tullio

Light designer Aldo Mantovani

Scenografie Lorenza Gioberti

Costumi Elisabetta Menziani

Co-produzione International Music and Arts – AGIDI

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

venerdì, 16 luglio 2021 – ore 21.30

WOW MUSIC FESTIVAL 2021 W/ MARGHERITA VICARIO, SELTON + MORE

sabato, 17 luglio 2021 – ore 21.30

WOW MUSIC FESTIVAL 2021 W/ FRAH QUINTALE + MORE

domenica, 18 luglio 2021 – ore 21.30

WOW MUSIC FESTIVAL 2021 W/ FRANCESCA MICHIELIN + MORE

organizzato da MyNina

lunedì, 19 luglio 2021 – ore 21.30

martedì, 20 luglio 2021 – ore 21.30

I LEGNANESI in RIDERE

organizzato da MyNina

mercoledì, 21 luglio 2021 – ore 21.30

VASCO BRONDI IN CONCERTO

Paesaggio dopo la battaglia

organizzato da MyNina

giovedì, 22 luglio 2021 – ore 21.30

TARABARALLA, IL TESORO DEL BRUCO BARONESSA

Testi e musiche Elisabetta Garilli

con Garilli Sound Project

Illustrazioni Valeria Petrone

organizzato da Parolario

sabato, 24 luglio 2021 – ore 21.30

INFERNO 2021

(Dante’s Hell)

Coreografie Emiliano Pellisari & Mariana/P

con Nogravity dance company

Mariana/P, Eva Campanaro, Francesco Saverio Cifaldi , Giada Inserra, Leila Ghiabbi, Antonino Casile

Scene, costumi, luci Emiliano Pellisari

Produzione Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

domenica, 25 luglio 2021 – ore 21.30

IL GRANDE ROMANTICISMO

Musiche di Piergiorgio Ratti, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Ludwig van Beethoven

Violino solista Francesco Manara

Orchestra Antonio Vivaldi

organizzato da Fondazione Alessandro Volta

A PIEDI NUDI NEL PARCO

SOUNDSCAPES COMO 2021

organizzato da Lake Como Film Festival

martedì, 3 agosto 2021 – ore 21.00

STEFANO MASSINI in

L’ALFABETO DELLE EMOZIONI

in collaborazione con La Musica Dei Cieli

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

mercoledì, 4 agosto 2021 – ore 21.00

BOOMERANG

Gli illusionisti della Danza

Regia Cristiano Fagioli

Coreografie Cristiano Fagioli, Cristina Ledri e Alessandra Odoardi

Musiche Diego Todesco

Luci Giancarlo Vannetti e Cristiano Fagioli

Costumi Cristina Ledri

Produzione Digitale Think3D SRL

Produzione RBR Dance Company Illusionistheatre

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

giovedì, 5 agosto 2021 – ore 21.00

ALL NIGHT’S JAZZ

in collaborazione con Conservatorio di Como

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

venerdì, 6 agosto 2021 – ore 21. 00

SOGNO DI NOTE A MEZZA ESTATE

con Celtic Harp Orchestra

sabato, 7 agosto 2021 – ore 21.00

ANDREA PUCCI in IL MEGLIO DI…

di e con Andrea Baccan

con la partecipazione di ZURAWSKI Live Band

Regia Dino Pecorella

organizzato da MyNina

martedì, 10 agosto 2021 – ore 21.00

TRAVELS: VIAGGI E SUGGESTIONI DAL MONDO - PERCUSSIONI

in collaborazione con Conservatorio di Como

con Ensemble di Percussioni del Conservatorio di Como

Paolo Pasqualin, direttore

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

giovedì, 12 agosto 2021 – ore 21. 00

UNA NOTTE IN MUSICA DA PUCCINI A TCHAIKOVSKY

Recital Lirico del soprano Olga Romanko

organizzato da Associazione RussiA Como

venerdì, 13 agosto 2021 – ore 21. 00

OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

Violino Davide Alogna

Armonica Willi Burger

Maestro concertatore Danilo Ortelli

Accademia Ars Liberalis

organizzato da Como Classica

domenica, 15 agosto 2021 – ore 21.00

EXTRALISCIO in

È BELLO PERDERSI - TOUR D’ITALIE

in collaborazione con MyNina Spettacoli

nell’ambito di Festival Como Città della Musica

INTORNO al Parco

domenica, 4 luglio 2021 – ore 11.00

BANDALARGA

con Orchestra di Fiati del Conservatorio di Como

in collaborazione con Conservatorio di Como

3 - 4 luglio 2021

SCUOLE DEL TEATRO LAB

3 - 4 e 10 - 11 luglio 2021

OPERA EDUCATION LAB

domenica, 11 luglio 2021 – ore 5.00

DA MADRID A BUENOS AIRES. VIAGGIO ALL’ALBA

Musiche di L. Boccherini, G. Rossini, G. Bottesini, J. Turina, A. Piazzolla

Ensemble Strumentale Scaligero

Violino Andrea Pecolo

Violino Giorgio Di Crosta

Viola Joel Imperial

Violoncello Marcello Sirotti

Contrabbasso Giuseppe Ettorre

domenica, 11 luglio 2021

SI GIOCA E SI CRESCE

OVVERO STORIA DI GILDA E RIGOLETTO

Regia Eleonora Moro

Drammaturgia musicale Giorgio Martano

Attrice Sara Zanobbio

Fisarmonica Paolo Camporesi

Produzione AsLiCo

Opera baby - VI edizione

OPERA PER BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

sabato, 7 agosto 2021

BLACK AIDA

Una Fiaba Africana