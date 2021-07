Nel weekend attesi improvvisi temporali, anche violenti

Il campo di alta pressione che da alcuni giorni si è impossessato di buona parte d'Europa e dell'Italia subirà un attacco nel corso del weekend ad opera di una saccatura depressionaria che andrà scavandosi tra Francia e Isole britanniche. Sarà una spina nel fianco per le nostre regioni alpine, poiché dal suo centro si snoderanno impulsi di instabilità che affonderanno verso sud minacciando parte del Nord Italia, comasco compreso.

Attesi quindi rovesci e temporali sulle Alpi, che tenderanno poi a sconfinare a parte delle pianure anche con forte intensità. La stessa area di bassa pressione sarà però causa di un richiamo di correnti calde nord africane verso il Mediterraneo centrale, dove resisterà l'anticiclone che si è consolidato in settimana, mantenendo condizioni di bel tempo. Vediamo le previsioni per il weekend degli esperti di 3bMeteo

Sabato 24 luglio

Tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte d'Italia, pur con alcune velature al Centro-Sud e innocue nubi cumuliformi nel pomeriggio lungo l'Appennino. Sulle Alpi invece primi rovesci e temporali già in mattinata tra Valle d'Aosta e alto Piemonte, in estensione in giornata al resto dell'arco alpino ad eccezione del Friuli VG. Attesi fenomeni localmente forti in giornata su Valle d'Aosta, alto Piemonte, Alpi lombarde, Trentino e Alto Adige con qualche sconfinamento alle pedemontane lombarde orientali. Temperature in aumento con massime fino a 38/39°C sulle zone interne della Sardegna, poco inferiori su Val Padana centro-orientale, zone interne di Toscana, alto Lazio, Tavoliere, Materano e Sicilia centro-orientale. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali intorno alla Sardegna.

Domenica 25 luglio

Nel comasco una certa variabilità sarà presente già al mattino con qualche pioggia anche su Valle d'Aosta e rilievi piemontesi e lombardi. In giornata intensificazione dell'instabilità con rovesci e temporali sparsi un po' su tutto l'arco alpino, in sconfinamento alle pianure piemontesi e dell'alta Lombardia, a tratti anche con forte intensità. Temperature in ulteriore aumento su isole maggiori, Sud e versante adriatico, punte localmente superiori a 40°C sulle zone interne sarde. Venti di Scirocco in rinforzo.