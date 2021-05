Villa del Grumello, jazz di sera e matinée

Due mesi iontensi quelli di giugno e luglio a Villa del Grumello. Tra gli appuantamenti musicali della nuova stagione grande spazio al jazz con due rassegne, una sera e una il mattino che prenderanno il via rispettivamente a giugno e luglio. Questo il programma

Grumello. Jazz di Sera

Venerdì 11 giugno ore 20,45

Giovanni Falzone Metropolitan Band

Giovanni Falzone (tromba)

Filippo Rinaldo (piano e rodes)

Stefano Zambon (basso)

Andrea Buzzon (batteria)

Giovanni Falzone, trombettista e compositore di successo, suona con la “Metropolitan Band”, nata nel 2019 dal desiderio di indagare attorno alle potenzialità che offre una grande metropoli come Milano, città oggi molto fertile e con un importante numero di giovani musicisti di valore. Attraverso una serie di brani originali composti per l’occasione, questo primo focus sarà dedicato al Quartetto. Comporre per questo tipo di formazione, storicamente intesa tra le più “classiche”, è stato un punto di osservazione molto stimolante per miscelare il jazz con le molteplici forme di scrittura, con la sonorità (acustica ed elettrica) e con le diverse tipologie di approccio all’improvvisazione che durante il XX Secolo si sono avvicendate, fino ad arrivare ai nostri giorni. Le composizioni sono fortemente caratterizzate da componenti ritmiche e melodiche attraverso le quali si snoda il quadro sonoro. Fanno parte di questo progetto tre giovani musicisti di talento della scena milanese, con i quali è stato molto semplice e naturale intraprendere, grazie alla loro sensibilità e curiosità, questo nuovo viaggio verso quell’interminabile ricerca del “sound ideale”.