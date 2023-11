7 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel weekend

Terzo fine settimana di novembre segnato dal buon tempo autunnale con il meteo che promette quindi il ritorno del sole sino domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . A due Voci

Si riparte con il secondo weekend di Festival venerdì 17 novembre alle ore 17:30. Negli spazi della Pinacoteca Civica si terrà l’incontro con il filosofo Franco Todescan, docente emerito dell’Università di Padova e grande studioso del diritto di natura, che nel suo intervento presenterà un esame del giusnaturalismo moderno affrontando il rapporto tra Scuola classica (medievale) e Scuola moderna del diritto naturale. L’incontro è intitolato «Dal diritto naturale classico al diritto naturale moderno». Continua

2 . Cosmos

Il progetto Cosmos, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curato da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Continua.

3 . SloWeekend

La magia e i sapori del Lago di Como, con gli ultimi appuntamenti di sabato 18 e domenica 19 novembre. Bellezza, gusto, scoperta. SloWeekend è una rassegna patrocinata da Slow Food condotta di Como nata per far conoscere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Varenna e Tremezzina. Il Centro Lago propone un nuovo modo di esplorare il territorio, fatto di visite ai borghi e alle ville del Lario ma anche di degustazioni ed esperienze gastronomiche, incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni e dei sapori locali. Continua

4 . Geo Poletti in Pinacoteca

La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo. Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli “anonimi” e gli artisti considerati “minori”, ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall’amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento. Continua

5 , Autunno a Villa Carlotta

L’autunno a Villa Carlotta continua grazie a un programma ricco di eventi e iniziative che permetteranno ai visitatori di vivere tanti piacevoli momenti, immersi nella bellezza di questa incantevole stagione. Visite guidate, laboratori per adulti e bambini, tour alla scoperta del giardino avvolto dalle calde sfumature autunnali e le aperture straordinarie dell'11, 18 e 25 novembre 2023 e dell'8,9,10 dicembre 2023. Grande protagonista di questo autunno è la mostra “Le meraviglie del giardino”. Continua

Non c’è momento migliore di questo, per godere della magia dell’autunno e dei suoi colori sul Lago di Como. Villa Pizzo a Cernobbio, nel mese di novembre, apre le porte per quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Oltre a godere della bellezza del parco con le sue tinte calde, i visitatori esploreranno la dimora storica con i suoi arredi originali. Continua

7 . Selvatica

L’idea centrale del progetto iniziato 5 anni fa è stata quella di realizzare una rassegna gastronomica che potesse interessare tutti i ristoranti di Como e provincia, tanto da arrivare ad affermarla come la più partecipata manifestazione gastronomica del territorio comasco. Partita in sordina con trentadue ristoranti aderenti, si è arrivati in questi anni al coinvolgimento di tantissime attività di ristorazione che hanno l’opportunità di preparare dei menù senza vincoli di prezzo, adeguandoli alla loro struttura. Al centro della manifestazione, l’opportunità per trattorie e ristoranti del comasco di raccontare una storia di cucina, territorio e cultura attraverso gli ingredienti selvatici a filiera corta. Continua