Canzoni gonfie d’amore, assenza e rimpianto: Micah P. Hinson live in teatro a Cantù

Lì dove la terra è piena di curve. Lì dove la musica ti viene incontro per chiudere il cerchio. Lì dove Micah P. Hinson ti aspetta con la sua chitarra e quella voce che dice bugie ai giorni che passano. Lui che ha lasciato dietro la collina i suoi anni più scuri e ha trovato famiglia, una famiglia musicale, in questo paese distratto che a volte sa anche essere riconoscente. E in fondo un po’ tutti avremmo dovuto dirgli grazie dopo i suoi dischi con i Gospel Of Progress, gli Opera Circuit e la Red Empire Orchestra. Nato con la voce adulta, intrisa di radici e tradizioni, con I lLe To You Micah è diventato adulto senza perdere il cuore sognante di quel ragazzino che aveva il vizio di farsi male. Con Alessandro Stefana, Raffaele Tiseo, Zeno De Rossi e Greg Cohen, il ragazzo di Memphis ha ritrovato insieme a un timido sorriso anche il raffinato vizio di scrivere belle canzoni.

Si aggiungono così nuove date al tour invernale di Micah P. Hinson che toccherà alcuni tra i più attivi club europei, che torna quindi a esibirsi anche nel nostro paese e in particolare al Teatro Comunale San Teodoro di Cantù.

Originario del gigantesco stato del Texas, attraverso la sua musica Micah P. Hinson si traforma in un menestrello che racconta al suo pubblico numero storie, ricche di sfaccettature diverse, utilizzando parole mai banali e piuttosto schiette. Il palcoscenico si trasforma in una casa accogliente in cui Micah si mette a nudo, connettendo la musica con la sua anima più profonda.

Il 2022 è stato l’anno in cui ha presentato il suo ultimo progetto in studio I Lie To You nel quale emerge una storia, la propria, scritta attraverso la trasparenza di canzoni gonfie d’amore, assenza e rimpianto. “Mi sono reso conto - racconta Hinson - che scrivevo quasi sempre delle mie relazioni e situazioni precedenti, e questo significava che non avevo nessun posto dove andare. Come puoi progredire come essere umano verso il futuro se non fai altro che scrivere di tutte le cose che ti incatenano al passato?". Una voce rauca e segnata dalle intemperie, una musica vera e sincera ma struggente e poco rassicurante, Un mix perfetto di amarezza e malinconia si intrecciano con l’alone di mistero e fascino che aleggia intorno alla sua figura.

Il tour completo

10 Novembre - Montbéliard (F) – MA Scene Nationale

11 Novembre - Taranto – Spazioporto

14 Novembre - Bruxelles (BE) – La Source Beer co.

16 Novembre - Oignez (F) – Le Métaphone

17 Novembre - Brest (F) – Invisibles Festivals

18 Novembre - Mézières-sur-Seine (F) – Blues Sur Seine

20 Novembre - Sevilla (ES) – Sala X

21 Novembre - Barcelona (ES) – La Nau

23 Novembre - Cantù – teatro Comunale S.Teodoro

24 Novembre - Mestre – Teatro del Parco

25 Novembre - Parma – Auditorium del Carmine

26 Novembre - Pordenone – Capitol

Micah P. Hinson

Il termine "trovatore" viene utilizzato fin troppo facilmente oggi giorno, ma nessuno ne racchiude lo spirito del significato originale più di Micah P. Hinson. Ispirato da artisti come Sonic Youth, Dinosaur Jr e The Cure, Hinson ha iniziato a registrare i primi demo che hanno attirato da subito l'interesse di molte label. Ha pubblicato il suo album di debutto "Micah P. Hinson and the Gospel of Progress" nel 2004, seguito da "The Baby and the Satellite" nel 2005. Nel 2008 Hinson ha firmato per Full Time Hobby e ha pubblicato "Micah P. Hinson and the Red Empire Orchestra”. 'When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You' (2018), racchiude i musicisti che avevano avuto un ruolo importante nella sua educazione musicale.