A due Voci, un debutto vulcanico

Venerdì 10 novembre si inaugura ufficialmente la decima edizione del Festival A Due Voci. Introduciamo quindi primi due incontri ufficiali che aprono la rassegna, entrambi collegati al vulcano in un chiaro riferimento celebrativo della figura di Plinio il Vecchio.

Il primo appuntamento è alle 17.45 alla Biblioteca Comunale con il celebre filosofo francese Michel Onfray, che dialogherà con il curatore del Festival Bruno Dal Bon in un incontro dal titolo “Saper vivere ai piedi di un vulcano”.

Ingresso libero con prenotazione a questo link

“Plinio il Vecchio è quello che oggi potremmo definire un uomo totale e che allora si indicava con un termine che ricopriva lo stesso significato: un romano. Non tanto per quello che ha detto, scritto o pensato, quanto per il fatto di aver messo in pratica quello che pensava e di aver pagato con il prezzo più alto, cioè la morte, questa propria volontà di coerenza". Tratto da Saggezza. Saper vivere ai piedi di un vulcano, Milano, Ponte alle Grazie, 2019

Alle 20 invece, negli spazi di San Pietro in Atrio, una conferenza-degustazione per scoprire il vino dalla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio alla sua contemporaneità, con l’assaggio guidato di 4 vini vulcanici. Vino e armonie del suolo: il vulcano come metafora narrativa della mineralità è l’incontro curato da Andrea Dani, docente di tecnica della degustazione, che dialogherà con Maurizio Pratelli, giornalista e scrittore.

A seguire è previsto un rinfresco offerto da Vegami, enogastronomia naturale di Como.

Per partecipare è necessario diventare soci dell’Associazione Casa della Musica versando la quota di 25 euro attraverso questo link oppure direttamente la sera dell’evento.

Entrambi gli incontri di inaugurazione sono organizzati in collaborazione con l’Accademia Pliniana

Gli altri incontri del weekend

Sabato 11 Novembre ore 11

Accademia Giuditta Pasta, Palazzo Valli Bruni, Via Rodari 1

La natura e i sortilegi, incontro con il filosofo Santiago Espinosa

Iscrizioni a questo link

Sabato 11 Novembre ore 17

Biblioteca comunale “Paolo Borsellino”

Proiezione in anteprima di Cavatine, film scritto e diretto da Jean-Charles Fitoussi

La proiezione del film sarà preceduta da un incontro con il regista dal titolo

“Varietà della morte”

Iscrizioni a questo link

Sabato 11 Novembre ore 21

Sala Bianca del Teatro Sociale di Como

Esecuzione in anteprima assoluta del Quartetto in do maggiore “Provenzalische Hochzeit” con il Quartetto Noûs, relatore Bruno Dal Bon

Iscrizioni a questo link

Domenica 12 Novembre ore 17

Accademia Giuditta Pasta, Palazzo Valli Bruni, Via Rodari 1

Reading Nietzscheani: Maschera

Iscrizioni a questo link