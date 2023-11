Lago di Como: meraviglie d'autunno a Villa Carlotta

L’autunno a Villa Carlotta continua grazie a un programma ricco di eventi e iniziative che permetteranno ai visitatori di vivere tanti piacevoli momenti, immersi nella bellezza di questa incantevole stagione. Visite guidate, laboratori per adulti e bambini, tour alla scoperta del giardino avvolto dalle calde sfumature autunnali e le aperture straordinarie dell'11, 18 e 25 novembre 2023 e dell'8,9,10 dicembre 2023.

Grande protagonista di questo autunno è la mostra “Le meraviglie del giardino”, un viaggio nella storia del parco della Villa con lo sguardo proiettato al futuro grazie al progetto Un passo nel parco, un passo verso il futuro. Villa Carlotta una risorsa per il territorio, avviato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e finanziato dall’Unione europea con il piano NextGenerationEU, a cui è dedicata l’ultima sezione del percorso espositivo.

I PROSSIMI EVENTI

Le meraviglie del giardino - visita guidata

8 novembre - ore 14.00

11 novembre - ore 10.30 e 14.00

Una visita guidata per scoprire la storia e l'evoluzione di uno dei giardini botanici più importanti d’Europa. Insieme ammireremo dal vivo il patrimonio naturalistico raccontato dalla mostra "Le meraviglie del giardino".

A spasso con Plinio: laboratorio di lettura e scrittura nella natura

11 novembre 2023 - ore 14.30

In occasione del bimillenario di Plinio il Vecchio (PLINIO200) celebriamo la grande capacità di questo poliedrico personaggio di osservare e descrivere ciò che vede, incontra e conosce. Visita per adulti, durata 120 minuti.

Tutte le iniziative qui