Torna Selvatica, tutto il programma della rassegna gastronomica lariana

“Sosteniamo i locali del territorio”: è questo lo slogan che da cinque anni “accompagna” la rassegna gastronomica Selvatica, organizzata da Confcommercio Como e dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi Como, che si svolgerà dal16 Ottobre al 27 Novembre nei ristoranti di tutto il territorio della provincia di Como.

L’idea centrale del progetto iniziato 5 anni fa è stata quella di realizzare una rassegna gastronomica che potesse interessare tutti i ristoranti di Como e provincia, tanto da arrivare ad affermarla come la più partecipata manifestazione gastronomica del territorio comasco. Partita in sordina con trentadue ristoranti aderenti, si è arrivati in questi anni al coinvolgimento di tantissime attività di ristorazione che hanno l’opportunità di preparare dei menù senza vincoli di prezzo, adeguandoli alla loro struttura.

Nella conferenza stampa tenutasi in Camera di Commercio di Como è stata rinnovata la proposta culinaria e valoriale della rassegna gastronomica. Al centro, l’opportunità per trattorie e ristoranti del comasco di raccontare una storia di cucina, territorio e cultura attraverso gli ingredienti selvatici a filiera corta.

Realizzando la rassegna in un periodo dell’anno che vede solitamente un minore afflusso di avventori, dopo le vacanze estive e prima delle festività in dicembre, poi, Confcommercio Fipe Como dimostra in concreto la propria attenzione alla vita imprenditoriale dei Ristoranti, giorno per giorno.

“Confcommercio Como con FIPE Como anche quest’anno ha voluto impegnarsi per realizzare un evento che coinvolga tutto il territorio provinciale. Selvatica, giunta alla sua quinta edizione, è il risultato di un grande sforzo ma soprattutto della grande volontà dei ristoratori del nostro territorio di far sentire la propria voce ed essere sempre presenti con professionalità e passione. La territorialità nell’utilizzo di materie prime è un modo per evidenziare la necessità di consumare e sostenere i prodotti locali e con loro tutta la filiera, che consente alla fine di creare anche un fenomeno di turismo enogastronomico spesso molto evocato ma poco realizzato.

Altra importante particolarità di Selvatica é che ogni ristoratore ha scelto il suo menu e il suo prezzo. Un grande motivo di libertà che viene lasciata ai ristoratori per poter esprimere al massimo le proprie potenzialità ed ovviamente una grande scelta per i consumatori che potranno quindi scegliere quanto spendere e cosa consumare nei nostri ristoranti”, sottolinea Giovanni Ciceri, Presidente di Confcommercio Como e FIPE Como.

Un’attenzione alla concretezza ribadita anche da Graziano Monetti, Direttore di Confcommercio Como. “Siamo soddisfatti anche quest’anno del buon numero di adesioni, un segnale importante che gratifica lo sforzo organizzativo di Confcommercio Como nella consapevolezza che riuscire a raggruppare tanti valori, come il rispetto del territorio, la promozione dei prodotti locali e la passione per la ristorazione rendono Selvatica non solo una rassegna gastronomica ma anche un evento culturale a sostegno del nostro bellissimo territorio Lariano“.

I partecipanti, infine, godono di un piano di comunicazione integrata su molteplici mezzi: dalla locandina per i ristoranti alla mappa pieghevole con menù e contatti, dalla pubblicità su radio e televisioni locali a quella sui quotidiani, oltre ad ogni canale web e social media utile a generare visibilità.

Tutti i locali che partecipano all’iniziativa, i loro menù e i rispettivi prezzi sono disponibili sul sito internet www.rassegnaselvatica.it.

Tutti i ristoranti aderenti