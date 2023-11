Che tempo farà il prossimo weekend sul lago di Como

Un fine settimana, quello di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023, all'insegna del bel tempo e del sole. Non sono previste precipitazioni a Como e sul lago, anche se la temperatura si abbasserà di qualche grado e sabato (specie al mattino) potrebbero arrivare raffiche di vento piuttosto forti. La giornata di domenica potrebbe portare qualche nuvola. Entriamo nel dettaglio.

Meteo a Como sabato e domenica

A Como sabato 18 novembre, come riportano gli esperti di 3Bmeteo, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1927m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 19 a Como nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3303m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.