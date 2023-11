5 appuntamenti da non perdere a Como e dintorni nel primo weekend di dicembre

Primo fine settimana di dicembre segnato dal freddo già invernale, con il meteo che promette però sole soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo weekend. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e sul lago di Como.

1 . Natale a Como

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, fino al 7 gennaio 2024, Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l'albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. Nelle 25 casette del mercatino di piazza Perretta potrai acquistare prodotti tipici e del territorio. Nelle 3 casette in piazza Grimoldi potrai conoscere più da vicino le realtà sportive, culturali e sociali della Città. Nei pressi del Duomo un grande albero di Natale decorato illuminerà la piazza.

In questi anni hanno aderito e partecipato al Light of Day molti personaggi famosi, tra i quali l'attore Michael J Fox, Bruce Springsteen (che ha anche scritto la canzone da cui prende il nome il festival), Lucinda Williams, Jakob Dylan, Willie Nile, Jimmy LaFave, Alejandro Escovedo, Garland Jeffreys, Goo Goo Dolls, Jesse Malin, Southside Johnny e nella tappa italiana di Figino Serenza si sono alternati come special guest Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Francesco Baccini, Davide Van De Sfroos, Joe Bastianich e Bobo Rondelli. Il cantautore livornese, pupillo del registra Paolo Virzì, ritornerà come ospite quest'anno.

"Se il razionalismo è una corrente architettonica storica conclusa, la razionalità in architettura è un concetto che chiama sempre alla riflessione. Il razionalismo italiano degli anni Trenta ha voluto coniugare le esigenze funzionali, costruttive ed economiche al bisogno spirituale di raggiungere uno stato di equilibrio attraverso l'organizzazione armoniosa delle forme geometriche. Quale sarà il carattere della razionalità in architettura nel tempo presente?" Salvatore Aprea. La mostra "Terragni e Sartoris a Como capitale del razionalismo italiano _ 1926/1943" che si inaugura il 2 dicembre 2023 alle ore 18.00 a Como presso l'ex chiesa di S. Pietro in Atrio, costituisce la seconda edizione del progetto MAARC EXHIBITIONS.

La notte dei presepi n attesa del Natale, Villa del Balbianello ospiterà il 2 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 20.30 La Notte dei Presepi, serata inaugurale dell'esposizione di presepi realizzati dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività. Durante la serata, dopo la visita della Loggia Durini e del Museo delle Spedizioni, sarà possibile ammirare nella Loggia Segrè le opere realizzate da Antonio Pigozzi e dai maestri presepisti della sede di Tremezzina.

3 . Cosmos

Il progetto Cosmos, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curato da Sonia D'Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all'età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l'intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall'arte tessile alla videoarte, dall'installazione site specific, al collage.

3 . Geo Poletti in Pinacoteca

La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo. Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli "anonimi" e gli artisti considerati "minori", ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall'amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento.

4 . Autunno a Villa Carlotta

L'autunno a Villa Carlotta continua grazie a un programma ricco di eventi e iniziative che permetteranno ai visitatori di vivere tanti piacevoli momenti, immersi nella bellezza di questa incantevole stagione. Visite guidate, laboratori per adulti e bambini, tour alla scoperta del giardino avvolto dalle calde sfumature autunnali e le aperture straordinarie dell'11, 18 e 25 novembre 2023 e dell'8,9,10 dicembre 2023. Grande protagonista di questo autunno è la mostra "Le meraviglie del giardino".

Non c'è momento migliore di questo, per godere della magia dell'autunno e dei suoi colori sul Lago di Como. Villa Pizzo a Cernobbio, nel mese di novembre, apre le porte per quattro appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Oltre a godere della bellezza del parco con le sue tinte calde, i visitatori esploreranno la dimora storica con i suoi arredi originali.

Il Natale di avvicina e come consuetudine tra pochi giorni la città si animerà per ospitare i consueti villaggi e mercatini natalizi. Molte le attese novità a Milano e dintorni in programma. Di seguito tutte le novità e gli appuntamenti natalizi più attesi.