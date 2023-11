Lago di Como: a Villa del Balbianello arriva La notte dei presepi

Indirizzo non disponibile

In attesa del Natale, Villa del Balbianello ospiterà il 2 dicembre dalle ore 17.00 alle ore 20.30 La Notte dei Presepi, serata inaugurale dell'esposizione di presepi realizzati dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che rimarranno in mostra per tutto il periodo delle festività.

Sabato 2 e venerdì 8 dicembre

Durante la serata, dopo la visita della Loggia Durini e del Museo delle Spedizioni, sarà possibile ammirare nella Loggia Segrè le opere realizzate da Antonio Pigozzi e dai maestri presepisti della sede di Tremezzina. Alle ore 18.30 panettone e vin brulé offerto a tutti i visitatori. La seconda serata è prevista per l’8 dicembre con l’esibizione della Fanfara dei Carabinieri. I presepi resteranno in mostra fino al 7 gennaio 2024. Info e prenotazioni su www.villadelbalbianello.it