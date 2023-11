Torna Light Of Day con Bobo Rondelli, James Maddock e molti altri artisti in concerto

Il prossimo 3 dicembre torna a Figino Serenza il Light of Day, l’evento benefico patrocinato da Bruce Springsteen che combatte il Parkinson a suon di rock!

In questi anni hanno aderito e partecipato al Light of Day molti personaggi famosi, tra i quali l’attore Michael J Fox, Bruce Springsteen (che ha anche scritto la canzone da cui prende il nome il festival), Lucinda Williams, Jakob Dylan, Willie Nile, Jimmy LaFave, Alejandro Escovedo, Garland Jeffreys, Goo Goo Dolls, Jesse Malin, Southside Johnny e nella tappa italiana di Figino Serenza si sono alternati come special guest Vinicio Capossela, Eugenio Finardi, Francesco Baccini, Davide Van De Sfroos, Joe Bastianich e Bobo Rondelli. Il cantautore livornese, pupillo del registra Paolo Virzì, ritornerà come ospite quest’anno.

“Siamo molto grati a tutti i gli ospiti italiani che sono venuti a suonare aiutando la lotta al Parkinson e siamo molto felici di ritrovare Bobo quest’anno. Con lui è impossibile non divertirsi, è sempre pronto a improvvisare con tutti noi. Posso sbilanciarmi a dire che è il nostro preferito” – Joe D’Urso, performer e direttore artistico del Light of Day.

“Faremo tre concerti in Italia – continua Joe D’Urso – e Figino sarà come da tradizione l’ultima tappa. Il momento cult è la cena post concerto, preparata dai pensionati e dai giovani della Pro Loco. Si mangia tutti insieme, pubblico e musicisti e si ricomincia a suonare. Il giorno dopo ci concediamo un day off a Como che nel periodo natalizio è molto affascinante”.

Completano la line up il rocker di Leicester James Maddock, sicuramente uno dei beniamini del pubblico italiano e per la prima volta assoluta da Asbury Park il country rock duo Williams Honor composto da Gordon Brown e Reagan Richards. Una novità rilevante di quest’anno sarà il format del concerto: non più solo esibizioni acustiche ma un set elettrico con la super band The Italian Job in veste di house band ad accompagnare tutti per un finale rovente. E attenzione alle incursioni del funambolico trombettista Raffaele Kohler e alle sorprese che a Figino non finiscono mai.

Tutto l’incasso della manifestazione sarà devoluto interamente alla Light of Day Foundation a sostegno della campagna per la lotta al Parkinson.

BIGLIETTI

biglietto intero 25 euro

biglietto ridotto (under 18) 15 euro

cena con gli artisti (solo su prenotazione, posti limitati) 20 euro

PREVENDITE

Grazia Abbigliamento - Figino Serenza, Via San Materno 13 - Tel 031 780037

Pub Amandla – Cermenate, Via Ronzoni 23 – Tel 348 317 3569

I biglietti possono essere acquistati anche online

Per info e prenotazioni lightofdaylombardia@gmail.com

PROGRAMMA

h 16.00 apertura cassa e musica live al bar

h 17.00 apertura porte teatro

h 17.30 main event

h 20.30 cena con gli artisti su prenotazione

EVENTO FACEBOOK

info: lightofdaylombardia@gmail.com / +39 3498348118