Che tempo farà nel primo weekend di dicembre

Precipitazioni piuttosto diffuse stanno interessando diverse aree del Nord e in particolare Lombardia, Triveneto, Emilia occidentale, dove localmente assumono anche carattere di rovescio; fenomeni invece in genere più deboli e frammentati tra Liguria e Piemonte salvo rovesci localizzati. La presenza di aria fredda sta favorendo nevicate a quote basse, spesso fino al fondovalle sulle Alpi quindi Valtellina. Ancora piogge e rovesci sparsi al Nord con neve fino a quote collinari o fondovalle sulle Alpi fino al primo pomeriggio (eccetto che su Alpi Marittime dove la quota è già in rapido rialzo). Ma vediamo nel dettaglio le previsioni degli esperti di 3bMeteo per il weekend che porta una piccola tregua prima dell'attesa neve di inizio settimana.

Venerdì 1 dicembre

Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2607m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Sabato 2 dicembre

cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1488m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento.

Domenica 3 dicembre

cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 881m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: vento.