Prima neve anche in città, ecco quando potrebbe nevicare a Como

Como potrebbe tingersi di bianco nei prossimi giorni. La fredda circolazione depressionaria interesserà ancora la Lombardia e sarà possibile vedere nevicate anche in città a bassa quota, anche se deboli. A spiegarlo gli esperti di 3B Meteo che prevedono, nello specifico, l’allerta neve per martedì 5 dicembre. Tuttavia qualche spruzzata di neve potrebbe arrivare in città già giovedì 30 novembre.

“Su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Deboli piogge in serata; su basse pianure orientali e Prealpi orientali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio”, spiegano relativamente l’inizio della prossima settimana. Le temperature caleranno dal prossimo fine settimana, con domenica che toccherà la minima sotto lo zero. Clima che ci porteremo dietro fino alla prima metà di dicembre.