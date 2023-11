Altre due perturbazioni in settimana, freddo e neve a bassa quota: ecco quando

ll passaggio in questo week-end di un nucleo molto freddo in arrivo dalla Scandinavia ha aperto le porte al generale inverno su mezza Europa con la prima incursione artica che ha raggiunto anche l’Italia. Ma in settimana sono in arrivo altre pertirbazioni e forse anche la neve in pianura.

Tra lunedì e martedì una nuova perturbazione colpirà gran parte d’Italia ma in particolare il Centro Sud e il Nord Est con piogge e qualche temporale” - spiegano gli esperti di da 3bmeteo. La neve cadrà sull’Appennino sopra i 1200-1500m, fin verso i 500-700m sulle Alpi orientali.

Mercoledì breve pausa interciclonica mentre l'aria artica continuerà a dirigersi verso ovest conquistando completamente il Regno Unito. Si formerà così una nuova depressione ancora più occidentale che avrà una storia importante sull'Italia tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre. Questa volta a differenza delle situazioni precedenti il richiamo meridionale innescato dall'avvicinamento devo vortice dovrebbe favorire precipitazioni anche al Nord e stante le temperature molto basse i fenomeni potrebbero essere nevosi fino a bassa quota, localmente anche prossimi al piano al Nordovest in una prima fase, forse giovedì mattina.

Meteo a Como e dintorni giovedì 30 novembre

A Como giovedì cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 19mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1043m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio assenti. Allerte meteo previste: pioggia.

Commento del previsore Lombardia

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su Orobie e Alpi Retiche tempo perturbato con nevicate diffuse ed intense per l'intera giornata. Venti deboli occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 1550 metri.