In gita sul Lago di Como: le 10 migliori idee per l'ultimo weekend di luglio

Ultimo weekend di luglio con il meteo che promette nuove giornate di sole e solo qualche debole annuvolamento serale. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare sul lago di Como in questo fine settimana di luglio segnato da temperature meno torride. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi giorni estivi. Una guida con tutte le gite sul Lario e dintorni.

Nella zona di Pianezzo, a fianco dei Corni di Canzo, meta abituale degli escursionisti del territorio lariano, è situato il rifugio della Società Escursionisti Valmadreresi; iniziato nel 1957 e terminato nel 1964 grazie al contributo di numerosi soci volontari. La struttura, un’ottima costruzione a due piani che domina un ampio e caratteristico paesaggio, è aperta tutti i sabati e le domeniche, oltre che durante il periodo estivo del mese di agosto e tutti i mercoledì da marzo ad ottobre. Continua

2 . Parco del Telo

Un luogo incantato e forse poco conosciuto. Un salto nel tempo alla riscoperta della storia di un territorio che viveva di prodotti della terra faticosamente lavorata con pochi strumenti agricoli e un’arte molitoria preziosa che ha lasciato tracce negli opifici a forza idraulica che si ripropongono alle generazioni d’oggi. L’ottimo tratto del Telo che sfocia in Argegno, sito in posizione centrale e di facile accesso, per centinaia di anni è stato utilizzato per azionare diversi opifici, tanto che l’area da Dizzasco a Cerano Intelvi è conosciuta come la Valle dei Mulini. Vi si trovano i resti di quattro Mulini, due magli è un incannatoio (dove si preparavano le spolette da mettere nei telai per la tessitura della seta) perché anche come risorsa vi era la bachicoltura. Continua

3 . Bike Park

La vacanza sui pedali in Valle Intelvi non è solo sport, ma anche cultura e storia. Tra una discesa e l’altra è infatti possibile scoprire la storia del territorio con le vecchie mulattiere e le trincee della Linea Cadorna Una Valle Intelvi inedita, quella da scoprire in bicicletta. Le due ruote sono la sfida più divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia comasca abbracciata da due laghi: il Lago di Como e il Lago Ceresio. Ed è proprio di questi giorni la messa in sicurezza, da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, del sentiero per MTB e per il trekking che da Erbonne sale fino a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Continua.

Adatti a tutti, i Jungle Raider Park sono gli originali parchi avventura e divertimenti costruiti sugli alberi. Percorsi di abilità sospesi per aria, che si sviluppano tra tronchi, passerelle di legno, ponti nepalesi e liane che collegano un albero all’altro. È un modo nuovo di trascorrere una giornata all’aria aperta, abbinando divertimento e esercizio fisico alla natura e all’esperienza di stare in un bosco, in tutta sicurezza grazie alla costante presenza dei nostri istruttori. Tutto nel pieno rispetto della natura, il parco avventura è green e eco-sostenibile: l’ambiente è la nostra casa, lo proteggiamo e invitiamo i nostri ospiti a fare altrettanto. Vediamo quali sono aperti sul Lario e dintorni. Continua

5 - Parco Monte Barro

Sull'altra sponda del lago di Como, in zona Galbiate, il Parco del Monte Barro è un luogo che merita di essere scoperto per le sue vedute mozzafiato e per le innumerevoli proposte alla scoperta di alcuni aspetti dell’ambiente del versante orientale della montagna, tra San Michele, la Baita Pescate e il Prato Bellavista. Nelle postazioni collocate lungo il percorso si avrà modo di approfondire diverse tematiche naturalistiche e non: ci si potrà mettere alla prova con il riconoscimento delle principali specie floristiche presenti, supportati da immagini e da descrizioni, scoprire il funzionamento dei boschi e osservare un intervento di miglioramento forestale, conoscere l’importanza che aveva il bosco per l’uomo, conoscere gli animali e i funghi del Monte Barro, imbattersi nel mondo degli organismi, talora minuscoli, che popolano le acque e gli alberi morti e scoprire una sorgente perenne che alimenta un antico lavatoio e dà inizio al Rio San Michele. Continua

6 . Cascate di Domaso

Tra i tanti magici borghi che s’affacciano sul Lago di Como, quello di Domaso, con le sue case color pastello, è forse uno dei più belli ma anche forse poco noto. Probabilmente di origine romana, Domaso ebbe nel corso del Medioevo importanza pari a Gravedona, con la quale fu spesso in lotta si per motivi politici, essendo in contrasto con Como, sia religiosi, volendo ottenere autonomia dalla Plebana di S.Vincenzo. L'antico borgo presenta una interessante stratificazione edilizia entro un impianto urbano caratterizzato da ripide viuzze che dalle case a portici sul lago, attraverso sottopassi ed archi, si inerpicano verso monte, concludendosi spesso con costruzioni aperte nel piano superiore in forma di ampi capanni a Capriate. Continua

7 . Un tuffo nel Lario

Le prime giornate di sole estivo sul Lago di Como fanno subito pensare a quanto sarebbe bello fare il bagno nelle sue acque. I luoghi ideali non mancano, oltre naturalmente ai lidi del Lario. Alcuni sono già noti ai più, perché comodi da raggiungere o perché vicine a servizi come bar, ristoranti e fermate del bus, altri, invece, sono più difficili da trovare, ma rappresentano vere e proprie chicche per chi ha voglia di scoprire il Lago di Como godendosi una bella giornata balneare. Ecco, dunque, un elenco di alcuni dei posti più belli del lago dove fare il bagno. Continua.

8 . I migliori lidi del Lario

Ecco una guida con tutti i lidi del nostro incantevole Lario. Location per tutte le esigenze con e senza piscina ma sempre con il Lario a fare da sfondo a un giorno di relax. Da Como fino a Cadenabbia, ecco un piccolo viaggio rinfrescante tra le spiagge attrezzate più amate dai comaschi e dai turisti in questa bella stagione. Ovviamente iniziamo dalla città, alla quale è stata finalmente restituita la sua spiaggia pubblica più amata. Dieci lidi, dieci luoghi dove vivere i primi giorni caldio in arrivo dalla mattina fino a sera con gli amici o la famiglia. Eccoli tutti. Continua

9 . I rifugi del Lago di Como

Salire in quota, a piedi o in mountain bike, è un'esperienza che offre diverse opportunità anche in autunno. Così, insieme alle migliori camminate del Lario, abbiamo scelto dieci rifugi da raggiungere in poco tempo da Como. Non occorre essere esperti scalatori: a queste mete ci possono arrivare facilmente tutti e non sono necessarie attrezzature particolari in questa stagione: occorrono solo un paio di scarponcini da montagna ma soprattutto buone gambe. Da queste vette si godono incredibili panorami. E soprattutto di luoghi mai affollati.

10 . Tutti gli Orridi

C'è tutto un lago da scoprire oltre le sue rotte più abituali. Cascate, canyon, orridi. In questo articolo abbiamo raccolto i luoghi più interessanti da visitare in questa stagione estiva accompagnata dalle abbondanti piogge di queste settimane che fanno ancora più ricchi tutti i corsi d'acqua del Lario. E allora ecco tutti quelli da non perdere sul lago di Como e dintorni. Continua